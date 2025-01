Na região de Rostov, oficiais do FSB prenderam o organizador e dez membros de uma gangue suspeita de sequestrar militares que participaram da guerra na Ucrânia. O anúncio foi feito pela Tass em relação ao departamento regional do FSB.

Segundo os Serviços Especiais, os membros do grupo atraíram duas meninas menores de idade que “se especializaram em socialização online com militares para estabelecerem comunicação íntima”.

“Após o que os militares foram roubados, sob ameaça de violência, fazendo-se passar por policiais, exigiram dinheiro no valor de mais de três milhões de rublos pela suposta não sobrevivência de processos criminais contra militares pelo fato de entrar no facto de entrar em relações íntimas com menores”, afirma o relatório.

O FSB também afirma que membros de gangues estavam envolvidos na extorsão de dinheiro de empresários na região de Rostov e em áreas anexadas da Ucrânia. Devido à “pressão psicológica” sobre as vítimas, os suspeitos atraíram um morador da vila de Krim, anteriormente condenado, que parecia ser um mercenário do PMC Wagner. Ao mesmo tempo, o homem trabalhava como segurança de um clube de strip-tease, massoterapeuta e preparador físico.

Em relação aos réus no caso, foram abertos processos criminais de acordo com o artigo sobre sequestro de uma pessoa (parte 2 do artigo 126 do Código Penal da Federação Russa) e extorsão (parte 3 do artigo 163 do Código Penal do Federação Russa). 11 suspeitos foram enviados para um centro de detenção estrangeiro.