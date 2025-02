"Suspenso por três meses? Existem dois casos …": Zverev lenços Jannik Sinner, a última visão

Roberto Tortora 18 de fevereiro de 2025

No final, o patch acabou sendo pior que a lacuna e desde então Pecador negociou com o Wada UM suspensão de três meses para o assunto TrevoO mundo inteiro do tênis começou a montar o nariz. Incluído Alexander ZverevN.2 no mundo e espancado pelo campeão italiano na final final de Aberto da Austrália No conjunto Tre.

Em uma entrevista com Argila Na véspera do ATP 500 do Rio de Janeiro, o alemão era glacial: “Para mim, é preciso decidir se é realmente culpa dele ou não dele. É uma situação estranha. Toda a questão era muito longa: no começo, foi absolvida, mas então Wada queria se preocupar melhor. Na minha opinião, existem duas opções. O primeiro é o caso em que Você não tem erros E, consequentemente, você não deve realmente ser suspenso ou punido. No entanto, o segundo é aquele em que você tem erros para ser positivo para esteróides. Aqui, nesse caso, três meses Eu não sou uma suspensão“.





Se os vinte e sete anos -Vold de Hamburgo não foram macios, a favor do pecador, o lado da contagem italiana, começando em Matteo Berrettini, Luca Nardi um Andrea Vavassori. No entanto, também existem pessoas que o apoiam no exterior Casper Ruud um Richard Gasquet. É claro que aqueles que têm sido difíceis contra ele há meses foram os australianos Nick Kyrgiosque o transformou em uma batalha de mídia pessoal enjoativa.

Ao lado dele, Stan Wawrinka um Daniil MedvedevTão criticamente para cima -para. Zverev acabou repetindo um defeito no sistema que deve ser alterado: “Toda essa situação, um ano durante um ano, como eu disse, foi longo, mas também era bastante estranho”.





Pecador, por sua parte, relaxa por enquanto DubaiTambém para resolver a decepção por desqualificação. No entanto, em breve ele retornará à Europa para começar a treinar novamente, mas ainda não se sabe onde. Possivelmente um retorno a Alicantecom um clima favorável, ou o Riviera francesa. O Internacional de Roma, Ele marca seu retorno, eles são uma consulta para não falhar.