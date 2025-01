Susto do HMPV: Delhi emite aconselhamento para enfrentar desafios de saúde relacionados a doenças respiratórias

As autoridades de saúde de Deli emitiram no domingo um comunicado para se prepararem para possíveis desafios de saúde relacionados com o metapneumovírus humano (HMPV) e outros vírus respiratórios, no meio do aumento de casos na China.

As instalações médicas foram obrigadas a manter registos detalhados de casos de infecção respiratória aguda grave (SARI) e de casos de gripe confirmados em laboratório para garantir um rastreio preciso.

Eles também foram orientados a estocar medicamentos como paracetamol, anti-histamínicos, broncodilatadores e xaropes para tosse, além de oxigênio para tratar casos leves.

Os hospitais foram instruídos a relatar casos de doenças semelhantes à gripe (ILI) e infecções respiratórias agudas graves (SARI) no portal da Plataforma Integrada de Informações de Saúde (IHIP), informou a agência de notícias PTI. Protocolos de isolamento rigorosos e precauções universais foram ordenados para casos suspeitos.

O comunicado surge após relatos de um aumento de doenças respiratórias na China. No entanto, atualizações do IDSP, do Centro Nacional de Controle de Doenças (NCDC) e da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que não houve aumento significativo de doenças respiratórias na Índia a partir de 2 de janeiro de 2025, disseram as autoridades.

A principal autoridade de saúde de Delhi, Dra. Vandana Bagga, realizou uma reunião com os chefes médicos distritais e o oficial do Programa Estadual de Vigilância Integrada de Doenças (IDSP) para discutir a preparação para controlar doenças respiratórias.

O comunicado do governo de Deli veio dias depois de o Ministério da Saúde da União ter dito que não havia necessidade de pânico e ter pedido aos cidadãos que tomassem precauções regulares, como no caso de doenças respiratórias.

O QUE É HMPV?

O vírus atinge principalmente o sistema respiratório e causa infecções leves a graves. A transmissão da doença ocorre através de gotículas respiratórias e contato com superfícies contaminadas.

Embora pertençam a famílias virais diferentes, muitos compararam o HMPV ao vírus Covid-19 porque os seus sintomas são surpreendentemente semelhantes no que diz respeito à transmissão e também aos sintomas.

Assim como o COVID, o HMPV também atinge o sistema respiratório. Tal como a COVID, o HMPV também afeta pessoas imunocomprometidas, crianças e adultos.

O HMPV geralmente causa sintomas semelhantes aos do resfriado comum, como tosse, respiração ofegante, coriza ou dor de garganta.

No entanto, em crianças pequenas, idosos e pessoas com sistema imunológico enfraquecido, o vírus pode causar complicações respiratórias graves que requerem atenção médica imediata.

(Com contribuição do PTI)