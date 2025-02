Sutil, elegante e chique – as unhas de leite na estação estão prestes a fazer os minimalistas da manicure muito felizes

Em relação às tendências das unhas em 2025, parece que muitos de nós promovem manicures mais mínimas. Desde a tendência nua até as unhas de vidro e até “Glow French”, certamente há um pedido para uma aparência de unhas mais sutis e, para ser sincero, posso ver completamente o porquê. Eles não apenas olham incrivelmente chique, mas também são muito mais pouca manutenção em comparação com unha.

Não são apenas os editores de beleza que também amam esses looks mínimos. Sim, mesmo as celebridades não podem ter estética silenciosa suficiente. De fato, Zendaya apareceu recentemente no tapete vermelho do Globo de Ouro e causou um impulso com seu homem de “leite de morango” (com que anel).

(Crédito da imagem: Getty Images Amy Sussman / Staff)

Zendaya foi visto com a tendência de unhas de “leite de morango” no Globo de Ouro.

Não, não estou falando sobre a última invenção do café empréstimo. Se você não ouviu, as unhas de leite de morango são O As unhas tendem a saber em 2025. Eu sei o que você pensa, quais são as unhas de leite de morango? Eu também fiquei um pouco confuso quando ouvi falar dessa manicure de tendência, então decidi entrar em contato Técnico de unhas de sessão, Ruas amigaPara todas as informações.

O que são pregos de leite de morango?

Então, o que é essa tendência de unhas? “As unhas de leite de morango são uma iteração de manicures translúcidas da moda que se tornaram um aspecto básico da estética da” garotinha “, disse Ruas. “Um verniz rosa de semi-calibre é usado para pintar uma lavagem suave e sutil de cor, emocional a aparência e a opacidade do leite em um acabamento super brilhante e de formato alto”.

Essa tendência é ideal para aqueles que preferem uma aparência mais sutil. Além disso, a sombra rosa leitada completa todos os tons de pele e comprimentos de unhas. “Uma manicure de leite de morango em uma sutil rosa pura parece super chique em qualquer comprimento de unha, curto ou longo. A cor neutra parece limpa e polida e funciona perfeitamente como um tom discreto que completa qualquer aparência” Ruas Adicionar.

Artista Harriet Westmoreland Recentemente, compartilhou esse homem “leite à Frai” chique.

Como fazer unhas de leite de morango

Para criar esse visual em casa, Ruas Recomenda escolher um verniz com opacidade transparente e um tom rosa macio. “Uma boa técnica de pintura, mesmo é imperativa ao aplicar tonalidades transparentes em verniz congelante ou comum”, disse ela. “Duas camadas finas de uma cor polonês transparente devem dar a consistência perfeita para obter o homem útil.”

Para fazer seu leite de morango durar o maior tempo possível, Ruas Diz -me que a preparação é a chave. “Verifique se a superfície da placa de unha está limpa, em forma e polida com perfeição para que a aplicação de cor seja suave”. Também recomenda a aplicação de uma camada base e o acabamento com uma camada de acabamento para obter resiliência adicional. “As unhas desidratadas e quebradiças são mais propensas a romper ou espalhar, portanto, mantenha as unhas nuas aplicando produtos petrolíferos com base em cremes de óleo e mão diariamente”.

A melhor inspiração para unhas de leite de morango

Esta tonalidade rosa bonita é perfeita para a primavera e o verão.

Uma aparência completamente atemporal.

Este acabamento brilhante é tudo.

Para um acabamento super leitosa, misture um verniz rosa transparente com um tom branco sutil.

Basta olhar para este brilho.

A forma das unhas, a cor …. Manicure Getes.

Isso dá vibrações de morangos de milk -shake.

Por que não combinar sua roupa com o seu homem?

Produtos de unhas de leite de morango

Empresa Bazaar Cor de unhas de leite rosa Esta tonalidade rosa leitosa ajudará você a obter a aparência “Milk Milk” em segundos.

Cobra Elegância de laca da unha oxigenada Esse verniz rosa transparente não é apenas chique, mas a fórmula respirável ajuda a proteger a saúde das suas unhas.

Chanel O verniz 111 Ballerina

Essia Gel Couture Achanel Polish em forma de gel em fantasia Veja o gel em casa com Essie.

Outra opção elegante de Kure Bazaar.