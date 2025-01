Desde 2023, um sistema de estacionamento pago foi implementado em Suzdal, onde a cidade criou mil vagas de estacionamento. 209 deles são gratuitos para os beneficiários.

As autoridades de Suzdal informam que a organização de estacionamento pago durante a celebração do 1000º aniversário de Suzdal descongestionou a rede rodoviária da pequena cidade e trouxe 63 milhões de rublos para o orçamento para 2024. Deste montante, 21 milhões foram dedicados à manutenção destes. mesmos parques de estacionamento, incluindo a sua manutenção.

O mesmo valor está previsto para serviços digitais no orçamento da cidade este ano.

Recorde-se que em Vladimir as autoridades também decidiram cobrar aos proprietários de automóveis pelo centro histórico. Durante o projeto piloto, foi organizado estacionamento pago em quatro ruas do centro histórico com uma taxa de 1 rublo. Esta tarifa ainda está em vigor a partir do outono de 2024. A experiência de estacionamento em rublos foi estendida até 1º de abril.