Sydney Sweeney usou a linda tendência de vestidos que todos usarão até o retorno da temporada do linho

No auge do inverno, você pode não estar muito motivado para vestir um vestido para uma noite gelada, mas Sydney Sweeney pode ter acabado de lhe fornecer um. Ao sair para ver um show da Broadway em Nova York neste fim de semana, Sweeney optou por abrir mão de um suéter e calças por um vestido bonito e elegante que ela combinou com meia-calça transparente, um casaco preto e sapatos de couro envernizado. A tendência dos vestidos é o minivestido de cetim, e se como eu, você anseia pela temporada de vestidos de linho todos os anos, considere esta uma opção muito chique para usar enquanto isso.

O cetim está em todo lugar neste inverno, e prevejo que será até a primavera, então não é tarde para aderir à tendência. E se você não souber por onde começar, siga a sugestão de Sweeney e compre um vestido curto com corte A de cores ricas (como o vestido azul marinho, que apresentava um painel de renda em V profundo). É uma das maneiras mais fáceis de se sentir um pouco chique com o mínimo esforço: faça o que fizer, não se esqueça do casaco.

Role para baixo para ver como Sweeney estilizou seu minivestido de cetim e compre alguns dos mais bonitos do mercado.

(Crédito da imagem: TheStewartofNY/GC Images/Getty Images)

(Crédito da imagem: TheStewartofNY/GC Images/Getty Images)

(Crédito da imagem: TheStewartofNY/GC Images/Getty Images)

Sobre Sydney Sweeney: Givenchy Bolsa Nano Voyou em Cetim com Detalhe de Laço (US$ 900)

Compre minivestidos de cetim

Reforma Vestido de seda Robbie

Eliatt Minivestido de coquetel duquesa de cetim com decote quadrado Amelie

Aritzia Minivestido de cetim Babaton Audience

Auto-retrato Mini vestido de cetim com alças

Massimo Dutti Mini vestido fluido de cetim

Abrir edição Minivestido de cetim sem costas

MANGA Vestido curto de cetim sem alças

COS Minivestido de cetim com decote racer

MANGA Vestido de cetim com laço

Reforma Vestido de cetim pique