Tags de brócolis da FDA vendidas nas lojas Walmart ‘Mally’ devido à poluição da Listeria: relatório

A Administração de Drogas e Alimentos dos Estados Unidos (FDA) marcou com os brócolis vendidos em sacos nas lojas Walmart como “mortal” devido à contaminação potencial da Listeria, ele relatou Complexo.

As sacolas de brócolis de 12 porce, com a marca Fresh Braga, foram colocadas à venda quando o mercado de Brócolis em lojas Walmart em 20 estados dos EUA Complexo relatório.

As malas também carregaram uma data de validade de 10 de dezembro de 2024.

Mais de 5.900 casos de brócolis de braga frescos foram vendidos no Alasca, Arkansas, Arizona, Califórnia, Colorado, Idaho, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Michigan, Montana, Nevada, Ohio, Oregon, Texas, Utah, Washigan e Wyoming, Estados De acordo com o FDA.

No final do ano passado, a Braga Fresh, com sede na Califórnia, havia emitido um retiro voluntário inicial e um aviso de produto para o brócolis do mercado florescer.

Na semana passada, o regulador de alimentos dos EUA até a morte, EUA hoje relatado.

Surto de Listeria Em novembro do ano passado, um bebê da Califórnia morreu e pelo menos 10 outras pessoas ficaram doentes em um envenenamento alimentar da Listeária amarrado a produtos de carne e aves prontas para comer.

A poluição foi descoberta em outubro, depois que testes de rotina detectaram Listeria em alimentos e o ambiente de produção.

De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a Yu Shang Food, Inc., de Spartanburg, Carolina do Sul, removeu mais de 72.000 libras de produtos de aves e aves ligadas ao surto.

Sobre Listeria As pessoas ficam doentes com envenenamento por Listeria quando comem comida contaminada com bactérias.

Seus sintomas podem ser leves e incluem febre, dores musculares, náusea, vômito e diarréia.

A doença mais grave pode incluir dor de cabeça, pescoço rígido, confusão, perda de equilíbrio e convulsões.

Os mais vulneráveis ​​a ficar doentes incluem os muito jovens, pessoas com mais de 65 anos e aqueles com sistemas imunológicos enfraquecidos ou grávidas.

Cerca de 260 pessoas morrem anualmente de infecções por Listeria.

Fonte