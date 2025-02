‘Tahawwur Rana retornará à Índia’: Donald Trump apaga a extradição do ataque terrorista de Mumbai acusado

Em um desenvolvimento significativo, o governo Donald Trump aprovou a extradição do ataque terrorista de Mumbai 26/ de Tahawwur Rana para a Índia. Depois de se encontrar com o primeiro -ministro Narendra Modi na Casa Branca, Donald Trump anunciou em uma entrevista coletiva que seu governo aprovou a extradição de Tahawwur Rana para a Índia para “enfrentar justiça” pelos ataques terroristas de Mumbai 2008.

Ao chamar Tahawwur Rana, um dos “pessoas muito más”, Donald Trump disse: “Tenho o prazer de anunciar que meu governo aprovou a extradição de um dos conspiradores (Tahawwur Rana) e um dos povos muito malignos do mundo, que Tem que ter.

A Índia está procurando a extradição inicial de Tahawwur Rana, trabalhando com os EUA em questões de procedimento. O desenvolvimento na extradição de Tahawwur Rana ocorre quando o primeiro -ministro Narendra Modi visita os Estados Unidos.

O secretário de Relações Exteriores, Vikram Misri, já havia informado sobre a mídia indiana que Tahawwur Rana havia esgotado todas as suas rotas legais para evitar a extradição para a Índia. “… e, portanto, agora estamos em contato com as autoridades dos EUA para trabalhar na logística de sua rendição às autoridades indianas”, disse ele.