Tailândia se torna a primeira nação do Sudeste Asiático a permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, internautas aplaudem enquanto criticam a ‘política anti-LGBTQ+’ dos EUA

Tailândia se torna a primeira nação do Sudeste Asiático a permitir o...

Num movimento histórico, a Tailândia tornou-se a primeira nação do Sudeste Asiático a implementar uma lei para legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo a partir de quinta-feira. Quando mais de 200 casais LGBTQ+ se casaram hoje na Tailândia, vários internautas aplaudiram o evento.

Muitos deles celebraram o evento enquanto ridicularizavam a ordem anti-LGBTQ+ recentemente assinada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, nos Estados Unidos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na segunda-feira que a política oficial do governo dos EUA identificará apenas dois gêneros, masculino e feminino. Ele também aprovou uma série de ordens executivas destinadas a reverter as iniciativas pró-LGBTQIA+ do ex-presidente dos EUA Joe Biden.

Tailândia se torna o primeiro país do sul da Ásia a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo A Tailândia tornou-se o primeiro país do Sudeste Asiático a realizar casamentos legais entre pessoas do mesmo sexo na quinta-feira, e os grupos LGBT pretendem assinalar a ocasião com mais de 1.000 registos de casamento num único dia.

Depois de décadas de campanha de ativistas, a Tailândia é o terceiro território da Ásia a legalizar os casamentos entre pessoas do mesmo sexo, depois de Taiwan e do Nepal, e uma nova lei de igualdade no casamento entrará em vigor na quinta-feira.

O parlamento da Tailândia hasteou bandeiras do arco-íris na quinta-feira e complexos comerciais planejaram grandes eventos de orgulho para celebrar a implementação da nova lei.

Num casamento coletivo num luxuoso centro comercial de Banguecoque, mais de 200 casais fizeram fila para fazer os seus votos, alguns em vestidos brancos, outros em trajes tradicionais tailandeses, fatos ocidentais e uniformes cerimoniais da polícia.

“Já se passaram 17 anos, nos conhecemos na escola e descobrimos muitas coisas… esperamos ver mais igualdade no futuro”, disse Ploynaplus Chirasukon, 33 anos, posando para fotos depois de receber uma certidão de casamento com sua esposa Kwanporn Kongpetch.

Fonte