Taimur levou Saif Ali Khan para o hospital – Ataque a Saif Ali Khan: Por que Taimur acompanhou Saif ao hospital e não Kareena Kapoor

Mais de 40 horas se passaram desde ataque ao ator Saif Ali Khan em sua residência exclusiva em Mumbai. No entanto, há uma questão que alimentou um turbilhão de especulações devido a diferentes narrativas. Quem levou Saif Ali Khan ao hospital Lilavati num riquixá na madrugada de quinta-feira?

O motorista que levou Saif ao hospital, localizado a apenas 2 quilómetros do edifício Satguru Sharan, em Bandra, disse que o ator estava acompanhado por uma “criança pequena”, provavelmente sua filho de sete anos, Taimure outra pessoa. O motorista disse ao India Today que o ator, que ele não reconheceu a princípio, estava sangrando no pescoço e sua kurta branca estava vermelha.

“Ele (Saif Ali Khan) caminhou sozinho e sentou-se no carro. Ele ficou ferido. Um menino e mais uma pessoa estavam com ele. Ele me perguntou Quanto tempo vai demorar (quanto tempo levará para chegar ao hospital). Chegamos lá em oito a dez minutos”, disse o motorista, Bhajan Singh Rana.

No início do dia, o neurocirurgião que operou Saif também disse que o ator Adipurush chegou ao hospital em um autoriquixá com seu filho de sete anos, Taimur Ali Khan, e uma cuidadora.

“Fui o primeiro a conhecer Saif Ali Khan quando ele chegou ao hospital. Ele estava encharcado de sangue, mas entrou como um leão com seu filho pequeno, Taimur. Saif Ali Khan é um verdadeiro herói.” Dr. Niraj Uttamani disse em uma coletiva de imprensa.

As declarações do motorista do carro e do médico desmentiram os relatos iniciais de que foi o filho mais velho de Saif, Ibrahim Ali Khan, quem levou o pai ao hospital. Alguns relatos chegaram a afirmar que apenas uma empregada acompanhou Saif ao hospital, já que Ibrahim permanece em um prédio diferente.

Apesar das diferentes narrativas, ainda não está claro por que Saif foi levado ao hospital em um autoriquixá e não em um dos carros da família. Diversos relatos, baseados em fontes, afirmaram que o carro não estava “pronto” ou que não havia motorista disponível na residência.

Em meio a todo o caos, surgiram questões sobre o paradeiro da esposa de Saif, Kareena Kapoor Khan. De acordo com o depoimento prestado à polícia por uma das funcionárias da casa, Eliyamma Philip, o intruso foi visto pela primeira vez no quarto do filho mais novo de Saif, Jehangir.

Segundo a denúncia, o invasor, com idade entre 35 e 40 anos, teria exigido R$ 1 milhão de ajuda da casa e a atacado com uma espada.

Ouvindo a comoção, ambos Saif e Kareena correram para a sala.. Enquanto Saif tentava subjugar o intruso, ele foi esfaqueado seis vezes, incluindo uma na coluna torácica. O intruso então fugiu e foi flagrado pelo CCTV descendo as escadas de incêndio do prédio.

Tudo isso aconteceu entre 2h e 2h30 da manhã de quinta-feira. Depois disso, Saif foi levado às pressas para o hospital, onde foi realizada uma cirurgia para retirar o bisturi e reparar o vazamento de líquido cefalorraquidiano.

Curiosamente, Kareena não acompanhou Saif ao hospital, provavelmente confortando seu filho mais novo, Jeh, após o incidente chocante. No entanto, um vídeo apareceu nas redes sociais mostrando Kareena andando de um lado para o outro e conversando com os funcionários da casa após o incidente.

Embora a polícia ainda não tenha prendido o agressor, apesar de ter lançado uma caçada humana com várias equipes, foram levantadas questões sobre como tal ataque poderia acontecer a uma celebridade de alto nível em uma das localidades elegantes de Mumbai. Há mais no incidente do que aparenta?