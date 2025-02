Taiwan promete abordar as preocupações com os chips de Donald Trump, promovendo o investimento dos EUA no meio da pressão tarifária dos Estados Unidos

O presidente de Taiwan, Lai Ching-Te, prometeu abordar as preocupações levantadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com relação à indústria de semicondutores. A LAI anunciou planos para melhorar o investimento e a aquisição americana, ao mesmo tempo em que fortalece a despesa de defesa de Taiwan.

Seus comentários vieram em resposta à diretiva Trump para impor tarifas recíprocas a parceiros comerciais que tributam as importações dos EUA. Trump também indicou intenções de aumentar as tarifas em chips semicondutores fabricados em Taiwan em até 100%.

Abordar preocupações semicondutores Trump criticou Taiwan, alegando que o país havia removido a indústria de semicondutores que ele queria restaurar nos Estados Unidos. Em resposta, Lai enfatizou a importância de uma cadeia de suprimentos de semicondutores integrados globalmente.

“Estamos cientes das preocupações do presidente Trump”, disse Lai após uma reunião do Conselho de Segurança Nacional. “O governo de Taiwan se comunicará com a indústria de semicondutores para formular estratégias e participar de mais discussões com os Estados Unidos”.

Lai também propôs construir uma aliança global de chips entre as nações democráticas para garantir uma cadeia de suprimentos resistente. Taiwan, a casa da TSMC, o maior fabricante mundial do mundo e um fornecedor importante para empresas como Apple e Nvidia, é um participante crítico da indústria.

Papel e investimentos TSMC A TSMC vem fazendo investimentos importantes nos Estados Unidos, incluindo um projeto de US $ 65 bilhões no Arizona, iniciado durante a primeira administração de Trump.

Um funcionário sênior de segurança de Taiwan disse que, se o TSMC considerasse possível aumentar os investimentos nos EUA, o governo ajudaria nas negociações.

Países que cederam às ameaças tarifárias de Trump Vários países ajustaram suas políticas comerciais ou fizeram concessões em resposta às ameaças tarifárias de Trump. Sua posição comercial agressiva levou a negociações acaloradas, medidas de retaliação e eventuais compromissos dos principais parceiros de negócios dos EUA.

México: contramedido antes do acordo O México, um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, retalia inicialmente contra as ameaças tarifárias de Trump.

Em 1º de fevereiro de 2025, Trump assinou uma ordem executiva que impôs uma taxa de 25% aos bens mexicanos, acusando o país a não combater o tráfico de drogas.

Em resposta, o presidente mexicano Claudia Sheinbaum rejeitou as acusações, chamando -as de “calúnia” e implementando o Plano B, um conjunto de contramedidas econômicas.

Em uma resolução em 3 de fevereiro, Trump suspendeu 25% de tarifas por 30 dias depois de garantir um acordo com Sheinbaum para fortalecer a segurança nas fronteiras.

Os economistas alertaram que as indústrias agrícolas e de carros do México, em grande parte dependentes do mercado dos EUA, poderiam enfrentar sérias conseqüências econômicas se as tarifas forem retomar.

Canadá: retaliações seguidas de uma pausa O Canadá também se retirou contra as ameaças tarifárias de Trump antes de atingir uma resolução temporária.

Em 1º de fevereiro de 2025, em resposta às tarifas americanas, o primeiro -ministro Justin Trudeau impôs 25% de tarifas sobre bens americanos no valor de US $ 155 bilhões.

Em uma resolução, Trump parou as tarifas no Canadá por 30 dias após uma ligação com Trudeau. Os dois líderes concordaram em endurecer os controles de fronteira para lidar com a migração e a crise de fentanil.

A decisão do Canadá de negociar uma detenção temporária sugere uma disposição de evitar mais interrupções econômicas, embora o relacionamento comercial de longo prazo permaneça incerto.

Colômbia: conceda as demandas dos EUA. Ao contrário do México e do Canadá, a Colômbia optou por uma abordagem conciliatória quando confrontada com a pressão comercial dos Estados Unidos.

Em 26 de janeiro de 2025: o Presidente Gustavo Petro proibiu dois aviões militares dos EUA que levavam os colombianos deportados ao desembarque.

Em resposta, Washington ameaçou as tarifas das exportações colombianas, o que fez com que um voto inicial de Petro retalie.

Em uma resolução, a Colômbia concordou em aceitar os deportados dos EUA sem demora, evitando tarifas punitivas.

