Taliban afegão rejeita a alegação de Trump de receber bilhões de dólares da administração dos EUA

Cabul na quarta-feira, ele “rejeitou totalmente” o presidente eleito dos EUA. Donald TrumpA alegação de que o presidente cessante Joe BidenA administração está pagando bilhões de dólares ao talibã em Afeganistãoalegando que Washington não pagou um único cêntimo e, em vez disso, confiscou o dinheiro do Afeganistão.

Hamdullah Fitrat, porta-voz adjunto do Taleban afegão, reagiu fortemente à declaração de Trump, dizendo que NÓS está gastando dinheiro para “servir aos seus próprios interesses”.

“Os EUA afirmam fornecer milhares de milhões e milhões de dólares em ajuda ao Emirado Islâmico estão completamente incorretas e rejeitamos categoricamente essas alegações”, disse Fitrat em comunicado no X.

Na terça-feira, Trump criticou duramente o Biden administração, alegando que milhares de milhões de dólares estão a ser canalizados para o “Afeganistão Talibã”.

“Não é nem credível. Bilhões de dólares, não milhões…bilhões“Trump disse, acrescentando:” Pagamos bilhões de dólares essencialmente ao Taliban no Afeganistão. E é isso que Biden dá.”

Nos seus comentários, Trump afirmou que as decisões do presidente Biden causaram graves danos económicos aos Estados Unidos, citando perdas de até 60 biliões de dólares.

“Na realidade, os Estados Unidos não forneceram um único dólar ao Emirado Islâmico; em vez disso, confiscaram e congelaram milhares de milhões de dólares que pertencem por direito ao povo do Afeganistão”, disse ele.

Fitrat referia-se aos cerca de 7 mil milhões de dólares em activos afegãos congelados pelos Estados Unidos desde que os talibãs recuperaram o poder no Afeganistão em Agosto de 2021.

O Afeganistão tem aproximadamente 9 mil milhões de dólares em activos estrangeiros, 7 mil milhões de dólares nos Estados Unidos e o resto concentrado na Alemanha, nos Emirados Árabes Unidos (EAU) e na Suíça.

O vice-porta-voz do Taleban disse que Cabul nunca procurou a ajuda de Washington depois de recuperar o poder em 2021.

“O dinheiro mencionado pelos Estados Unidos está em grande parte relacionado com os seus próprios custos, muitos dos quais foram incorridos na retirada e evacuação das forças norte-americanas do Afeganistão, bem como na relocalização e reassentamento de afegãos que fugiram do país com eles”, disse ele. disse. explicou.

Ele acrescentou que podem ter usado algum dinheiro sob o pretexto de “ajuda humanitária” de organizações internacionais.

“Uma análise minuciosa mostra que os Estados Unidos direcionaram todo este dinheiro sob o pretexto de apoiar o Afeganistão, principalmente para servir os seus próprios interesses, e agora estão a explorá-lo como meio de propaganda contra o Emirado Islâmico”, disse ele.