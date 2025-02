“Talvez Elon Musk chame seu amigo?” O chefe da província canadense Ontário anunciou que encerrará seu contrato com Starlink em resposta aos deveres de Trump

O primeiro -ministro da província canadense Ontário Dag Ford anunciou que a região encerrará o contrato com o Starlink Internet Service, que é fornecido pela SpaceX, Ilona Mask, em resposta a grandes tarefas introduzidas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o Canadá. Relatórios Associated Press 3 de fevereiro.

“Starlink vamos rasgar a província. Ontário não lidará com pessoas que desejam destruir nossa economia. O presidente Trump é a única pessoa a culpar. Talvez Elon Musk chame seu amigo? Esta é uma das consequências “, disse Ford.

As autoridades de Ontário assinaram um contrato com a Starlink no valor de US $ 100 milhões (US $ 68 milhões) em novembro de 2024 para fornecer regiões rurais de alta velocidade na Internet e ao norte de Ontário.

Dag Ford também afirmou que as autoridades proibiriam as empresas americanas de participar dos contratos provinciais, e as empresas americanas não recuperarão “dezenas de bilhões de dólares” em receita. O primeiro -ministro Ontário pediu o uso de produtos e materiais canadenses em vez de americanos.

“O Canadá não iniciou essa luta com os Estados Unidos, mas acredite, estamos prontos para vencer”, disse Ford.

De acordo com a Associated Press, Dag Ford fez tal declaração logo após anunciar a província de Ontário no final de janeiro. A Ford será executada para um novo ano -ano.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou anteriormente que, a partir de 4 de fevereiro, ele começará a atuar nos Estados Unidos da Kanada do Canadá e do México, além de 10% – para mercadorias da China. Ao mesmo tempo, as autoridades dos EUA e o México concordaram que atrasariam a introdução de tarefas por um mês. Trunfo avisado 3 de fevereiro, que pode aumentar os deveres dos bens da China.

O chefe da SpaceX, Elon Musk, é um associado próximo de Donald Trump. Nos primeiros dias, o presidente Trump nomeou a máscara do chefe do departamento do governo.

Trump introduziu tarifas para importar mercadorias. Também está claro por que contra a China – mas o que o Canadá e o México têm a ver com isso? Há pouco significado econômico nisso. Mas isso não significa que não faz sentido