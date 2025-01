Tamberi, dê um passo para trás: "Talvez…"a expressão que choca o esporte italiano e mundial

Um terremoto no atletismo mundial e no esporte italiano em geral: Gianmarco Tamberimedalha de ouro no salto em altura Jogos Olímpicos de Tóquio 2021o homem-imagem da área e uma verdadeira estrela da mídia na área, aparentemente está pensando em se aposentar.

“Talvez seja a hora de tomar essa decisão…” É a postagem que aparece sobre fundo preto em uma história publicada no Instagram por Gimboque completa 33 anos em 1º de junho. No verão passado, ai Jogos de Paris pelo qual havia chegado como grande favorito, a grande decepção de um problema de saúde que afetou negativamente sua final.

Uma frase enigmática que pode, no entanto, estar relacionada com a continuação da sua carreira. Como mencionado, o momento decisivo pode ter sido debaixo da Torre Eiffel, nos Jogos que ele iniciou como porta-estandarte (com muito aliança de casamento conjugal perdido no Sena durante o desfile inaugural do barco.

Eliminado na segunda mão da final olímpica de Paris depois de lutar durante dias com cólicas renais, deixando a sua presença em dúvida até ao último momento, o campeão do Civitanova Marché ele deixou claro que queria dedicar algum tempo para isso. “Normalmente você recomeça estabelecendo uma nova meta, algo que te estimule o suficiente para ir além das dificuldades que você teve – disse ele da Casa Itália no último dia dos Jogos –. Posso pensar em tudo, exceto no que experimentei. Acho muito difícil ver que o esporte volta a aparecer antes de tudo. Pode ser um pensamento agora e mudar amanhã. Definitivamente devo algo à minha família, aos meus amigos, à minha esposa, significa que devo tempo a eles, que quero ter uma família. com minha esposa, vivendo minha vida, minha vida não esportiva. Isso significa que vou parar ou não? Serei um atleta com a mesma seriedade, mas há muita coisa entre fazer isso com seriedade e como tenho feito isso nos últimos anos”.