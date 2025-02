Tamil Nadu apresentará a política de educação em mudanças climáticas nas escolas: MK Stalin – Tamil Nadu News

O primeiro -ministro do Tamil Nadu, MK Stalin, anunciou na terça -feira que uma política educacional de mudança climática será introduzida no estado, e os clubes de ecologia serão criados nas escolas de Tamil Nadu.

“A mudança climática é o maior desafio que a sociedade humana e as nações enfrentam em todo o mundo. Portanto, estamos continuamente criando conscientização sobre isso e implementando ações para resolvê -lo “, disse o primeiro -ministro durante uma cúpula de mudanças climáticas de 3,0 em Chennai.

Ele ressaltou que um comitê de mudança climática foi constituído para conduzir investigações, acrescentando que Tamil Nadu foi o primeiro estado da Índia a realizar uma conferência sobre o assunto.

O ministro principal publicou vários desastres naturais em todo o mundo, afirmando que a mudança climática era um fator contribuinte e deve ser tratada como uma prioridade.

“No ano passado, Dubai, China, Brasil e Alemanha enfrentaram inundações, enquanto Los Angeles experimentou incêndios florestais. Os países equatoriais sofreram danos devido ao aumento das temperaturas, e ninguém pode esquecer o deslizamento de terra de Wayanad que ocorreu em nosso vizinho vizinho. Em nosso estado, houve um pequeno deslizamento de terra em Tiruvannamalai. A única razão pela qual podemos atribuir tudo isso é a mudança climática, e devemos tomar medidas para resolvê -lo ”, disse o líder da DMK.

Além disso, ele enfatizou que as pessoas deveriam estar cientes das mudanças climáticas, suas consequências, como abordá -lo e como se adaptar a ele.

“Nosso governo decidiu incorporar a educação sobre as mudanças climáticas no currículo. Deixe -me fazer um anúncio importante: os clubes de ecologia serão criados em todas as escolas de Tamil Nadu. Em breve, escreveremos uma política sobre educação sobre mudanças climáticas e a anunciaremos ”, acrescentou o primeiro -ministro Stalin.

Ele expressou sua esperança de que, através dessa iniciativa, os alunos ajudem a espalhar a conscientização sobre as mudanças climáticas para todos.