Tamil Nadu: Homem ataca tio com foice por causa de disputa de propriedade em Namakkal – Tamil Nadu News

Um homem atacou seu tio com uma foice após uma disputa de propriedade em Namakkal, Tamil Nadu. O ataque foi capturado pelas câmeras.

Gopal, morador de Kathiranallir, brigou com o filho de seu irmão, Kumaravel, por causa de uma propriedade. Quando Gopal saiu de casa de bicicleta no sábado, Kumaravel o bloqueou no meio do caminho e começou a discutir sobre a propriedade.

Antes que Gopal pudesse reagir, Kumaravel sacou uma foice e começou a bater nele repetidamente, mesmo quando uma mulher tentou intervir e detê-lo, como pode ser visto em um vídeo.

O ataque foi posteriormente interrompido por curiosos e Gopal sofreu ferimentos leves quando Kumaravel o atacou com a ponta romba da foice, como mostra o clipe.

Gopal foi internado no hospital governamental de Rasipuram enquanto Kumaravel foi preso pela polícia de Puduchatiram.