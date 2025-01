Tamil Nadu: menino de 5 anos embarca no ônibus errado em Chennai e se reúne com a família em 40 minutos

Um menino de cinco anos que se perdeu perto da estação ferroviária Tambaram East, em Chennai, se reuniu com sua família em 40 minutos, graças à ação rápida da equipe da Metropolitan Transport Corporation (MTC).

O menino, sem saber, embarcou em um ônibus MTC na Rota No. 31G no ponto de ônibus da estação ferroviária Tambaram East. Alertado pela presença desacompanhada do menino, o motorista do ônibus, Thiru Veeramani, agiu rapidamente e informou o gerente da filial do Chromepet-2.

Enquanto isso, o pessoal do MTC estacionado perto da estação ferroviária de Tambaram iniciou uma busca e encontrou a avó perturbada do menino, que o procurava desesperadamente. Ao coletar detalhes da família, a equipe coordenou com o motorista e orientou-o a parar o ônibus na Tambaram Camp Road.

“Chennai agradece ao motorista Veeramani, ao diretor Singai Boopathi e a todos os envolvidos por seu pensamento rápido e trabalho em equipe, reafirmando o compromisso do MTC com a segurança pública”, disse o MTC em X.

A família correu para o local especificado, onde a criança foi entregue em segurança na presença da polícia de Selaiyur.