Tamil Nadu: MK Stalin anuncia prêmio de US$ 1 milhão pela decodificação da escrita do Vale do Indo – Tamil Nadu News

O ministro-chefe de Tamil Nadu, MK Stalin, anunciou no domingo um prêmio em dinheiro de US$ 1 milhão (cerca de Rs 8,5 milhões) para qualquer um que conseguir decifrar com sucesso os scripts da Civilização do Vale do Indo.

Inaugurando a celebração do centenário da Conferência da Civilização do Vale do Indo em Chennai, o deputado Stalin disse: “Ainda não conseguimos compreender claramente o roteiro da Civilização do Vale do Indo que uma vez floresceu. Os estudiosos continuam até hoje a resolver o quebra-cabeça e, para encorajar tal esforços, um prêmio de US$ 1 milhão será concedido aos indivíduos ou organizações que resolverem o quebra-cabeça.”

A Civilização do Vale do Indo, uma das sociedades urbanas mais antigas, é famosa pelo seu sofisticado planeamento urbano e pela sua escrita enigmática, que permanece indecifrada até hoje. O mistério que rodeia o declínio desta civilização avançada também continua a confundir historiadores e investigadores.

O Ministro-Chefe recordou o momento em 1924, quando Sir John Marshall chamou a atenção mundial para a Civilização do Vale do Indo. Ele observou como esta descoberta reformulou a compreensão da história do subcontinente indiano, desafiando narrativas anteriores que se concentravam nas influências arianas e sânscritas. “A investigação de John Marshall foi um ponto de viragem que destacou uma herança rica e independente que antecedeu essas alegações”, disse Stalin.

Estabelecendo conexões entre a Civilização do Vale do Indo e Tamil Nadu, o Ministro-Chefe citou resultados de pesquisas que revelam semelhanças impressionantes entre artefatos e locais do Vale do Indo em Tamil Nadu.

“Estudos mostram que os símbolos de touro, considerados uma representação da cultura dravidiana, são predominantes nos artefatos do Vale do Indo, enquanto as representações de cavalos estão visivelmente ausentes. Além disso, símbolos e inscrições encontrados em locais em Tamil Nadu, como Sivakalai, Adichanallur, Mayiladumparai e outros, têm uma semelhança de 60 por cento com as do Vale do Indo, com inscrições em cerâmica mostrando uma semelhança de 90 por cento”, ele explicou.

A datação científica de objetos desses locais de Tamil Nadu confirmou que a linha do tempo da Idade do Ferro se alinha com a da Civilização do Vale do Indo. Isto, segundo Estaline, sublinhou as raízes culturais e históricas partilhadas das duas regiões.