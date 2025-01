Tamil Nadu: Porta-voz do DMK critica o líder do CPI (M) por comentário de ‘emergência não declarada’

O porta-voz do DMK, Murasoli, criticou no domingo seu aliado CPI(M) após um discurso de seu chefe de estado, K Balakrishnan, no qual ele afirmou que há uma “emergência não declarada” em Tamil Nadu.

“A polícia está abrindo processos caso ocorra um protesto ou manifestação. Quero perguntar ao ministro-chefe MK Stalin se há uma emergência não declarada em Tamil Nadu. Como a polícia pôde agir de maneira tão indisciplinada? Será possível impedir um protesto por simplesmente negando permissão e prisão?” questionou Balakrishnan em seu discurso em um evento em 3 de janeiro em Villupuram.

Respondendo a isso, Murasoli afirmou que o discurso de Balakrishnan é contra a ética da aliança e afirmou que começou a fornecer material para a equipe anti-aliança.

O DMK governante em Tamil Nadu é aliado do Congresso e dos partidos de esquerda. Nas sondagens do Lok Sabha, realizadas em 2024, o DMK também deu dois assentos ao CPI e ao CPI(M).