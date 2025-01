Tamil Nadu vs Centro pela linha ferroviária Madurai-Thoothukudi; Ministro Modi diz que Stalin não o queria, DMK diz ‘mentira’

O governo de Tamil Nadu e o Centro estão discutindo entre si sobre a agora desmantelada linha ferroviária Madurai-Thoothukudi. O governo Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) rejeitou as alegações do Ministro das Ferrovias da União, Ashwini Vaishnaw, de que o projeto da linha ferroviária Madurai-Thoothukudi foi arquivado porque o governo de MK Stalin não queria ir em frente com ele. Respondendo às reivindicações, o governo do estado disse que insiste constantemente na implementação do projeto ferroviário.

Num comunicado, o Ministro dos Transportes, SS Sivasankar, disse: “O governo de Tamil Nadu não solicitou, nem por escrito nem verbalmente, que o projeto fosse retirado. Pelo contrário, ele tem insistido constantemente na implementação do projeto.” O ministro de Estado disse ainda que foram enviadas três cartas ao Centro solicitando fundos em agosto-setembro de 2024, mas não houve resposta do mesmo.

A ala jovem do DMK também acusou Ashwini Vaishnaw de “mentir completamente” sobre a linha ferroviária Madurai-Thoothukudi. Dizia: “Por que dizem isto quando o CM escreve uma carta solicitando um projecto e quando na verdade são os Caminhos de Ferro que rejeitam o pedido alegando razões frívolas?” Ele também compartilhou uma carta que supostamente mostrava que o governo estadual havia solicitado recursos para a linha férrea.

A ala de TI do DMK disse: “O Honorável Ministro das Ferrovias está mentindo ou sendo enganado… Precisamos de fundos, não de mentiras”. Leia também | Annamalai, do Tamil Nadu BJP, tenta derrubar o governo DMK liderado por Stalin: ‘Vou desistir dos sapatos, me chicotear e jejuar por 48 dias’

O que Ashwini Vaishnaw disse? Falando aos repórteres durante sua visita a Chennai, Ashwini Vaishnaw disse que o projeto da linha ferroviária Madurai-Thoothukudi foi arquivado porque o governo de Tamil Nadu pediu que fosse abandonado, dizendo que não o queria. Ele ainda instou o governo estadual a colocar o bem-estar do povo antes da política.

“Precisamos do apoio do governo do estado na aquisição de terras. Devemos garantir que as instalações das pessoas estejam acima da política e devemos considerar primeiro o bem-estar das pessoas”, disse Ashwini Vaishnaw.

Fonte