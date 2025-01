Tanques de água secam enquanto o incêndio florestal de Palisades assola Los Angeles: Relatório

Caixas d’água e hidrantes secaram devido à imensa demanda de movimentação rápida. Incêndio florestal em paliçadas em Los Angelesde acordo com uma reportagem da mídia.

“Temos três grandes tanques de água, com cerca de um milhão de galões cada. Ficamos sem água no primeiro tanque por volta das 16h45 (local) de ontem. tanque por volta das 3h da manhã”, disse Janisse Quiñones, engenheira-chefe do Departamento de Água e Energia de Los Angeles, em entrevista coletiva na quarta-feira.

Apesar dos esforços de reabastecimento, observou ele, “ele simplesmente não consegue subir a colina porque não conseguimos encher os tanques com rapidez suficiente”.

De acordo com uma reportagem da NBC, especialistas, incluindo Newsha Ajami, do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, destacaram a crescente pressão sobre a infraestrutura.

“Estes sistemas não foram concebidos para lidar com estes desastres na magnitude, escala e frequência com que ocorrem”, disse Ajami.

Erik Porse, do Instituto de Recursos Hídricos da Califórnia, acrescentou que os sistemas de água urbanos são concebidos para combater incêndios domésticos e não incêndios generalizados.

Enquanto isso, Quiñones pediu aos moradores que economizem água.

“Preciso que nossos clientes realmente economizem água, não apenas na área de Palisade, mas em todo o sistema, porque o corpo de bombeiros precisa de água para combater incêndios”.