Tantas celebridades apenas usavam a tendência de roupas atemporais que parecem caras, não importa o quanto você gaste

Como escritor de moda com uma propensão ao estilo de celebridade, o Baftas 2025 já é uma das minhas noites favoritas do ano. Impresso com glamour, drama e excesso, a noite estrelada é a que eu marquei no meu calendário há meses. A cada ano, olho de perto, observando as silhuetas e as escolhas de estilo que definem a noite – e os looks que também podem inspirar meu próprio guarda -roupa.

E este ano? Eu estava para um deleite. Os Baftas viram uma onda de A-Listers abraçando uma tendência de roupas que já me obcecam: o design com dois tons muito chiques.

(Imagem de crédito: Getty Images)

Com uma paleta de cores de ligação com dois tons simples, essa tendência de roupas usa uma abordagem menos-ou seja, o design que ajuda a incutir energia dispendiosa. Ele se sente confiante, mas discreto, ousado sem ser excessivo – o teste de uma abordagem bem condenada de cor pode ser tão impressionante quanto o enfeite ou detalhes elaborados.

(Imagem de crédito: Getty Images)

O tapete vermelho de Baftas estava inteiramente na tendência. Ariana Grande foi uma das primeiras a chamar minha atenção, saindo com um vestido preto de bola de pufff preta e sonho em pó de Louis Vuitton. De acordo com o figurino, Wunmi Mosaku entregou seu próprio soquete, optando por um vestido no chão nas mesmas duas tons que pareciam exatamente como refinadas.

(Imagem de crédito: Getty Images)

Enquanto isso, Lupita Nyong’o deu à tendência uma rotação mais discreta em um vestido preto e branco da Chanel, com um delicado detalhe do arco e uma saia de tule completa. O efeito foi silenciosamente poderoso, demonstrando que mesmo as paletas mais minimalistas podem criar um design dominante.

(Imagem de crédito: Getty Images)

Se você investe em uma sala de grife ou está procurando uma alternativa mais acessível, há ótimas interpretações a cada preço. Desde a elegância de £ 30 de Zara até o Chocolate e o Sky Blue e o Sky Blue Design de Victoria Beckham a 1100 libras, leia o restante para descobrir nossa modificação dos melhores vestidos de dois tons abaixo.

Compre dois vestidos de tone:

Por antropologia Vestido do meio -dia sem suspensórios Isso também está disponível em um estilo de polkadot em preto e branco.

Zara Vestido sem alças texturizado correspondente Eu acreditaria facilmente se você me dissesse que isso custava mais de £ 100.

Zara Vestido de contraste com fecho O fecho de metal chic oferece uma vantagem cara neste ponto de vista, que me obcececita totalmente obcecada.

Victoria Beckham Midi Ornate Twin -Color Dress Confie em Victoria Beckham para fazer o vestido de dois soldados dos meus sonhos. Esta combinação marrom e azul é o mais chique possível.

Atordoado Dressão do meio -dia de TRATOR ELLISON PLEAD Isso tem detalhes de dobras sutis que dão sua aparência de belos movimentos.

Nunca completamente vestido Vestido e creme pretos de monika Fiquei intrigado com o design de dois poloras, mas foram os detalhes das vieiras que realmente selaram o acordo.

Asos Vestido de contraste máximo com saia de popella Honestamente, não posso acreditar que esse estilo chique ainda esteja em estoque.

Reforma Vestido de Verdona Estilo com balés para a vida cotidiana ou vesti -a com um salto preto pontudo.