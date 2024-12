TAP Air Portugal Começa a Voar de Lisboa para Los Angeles em Maio: Tudo o Que Você Precisa Saber

A TAP Air Portugal, uma das principais companhias aéreas do país, anunciou uma nova rota direta que promete facilitar ainda mais a conexão entre a Europa e os Estados Unidos. A partir de Maio de 2024, a TAP começará a operar voos diretos entre Lisboa e Los Angeles, um dos destinos mais procurados da costa oeste americana. Neste artigo, você vai descobrir tudo sobre essa nova rota, incluindo benefícios, horários e como aproveitar ao máximo essa oportunidade para viajar com a TAP.

A Nova Rota Lisboa – Los Angeles

A TAP Air Portugal, que já opera uma vasta rede de voos internacionais, amplia agora sua oferta de destinos nos Estados Unidos com a introdução do voo direto para Los Angeles. A nova rota vai conectar diretamente a capital mundial do entretenimento à Lisboa, facilitando o acesso dos viajantes entre duas das cidades mais vibrantes do mundo.

Essa adição faz parte de uma estratégia da companhia para fortalecer sua presença no mercado norte-americano, atendendo à crescente demanda por voos internacionais diretos e de qualidade. Além disso, Los Angeles se junta a outras grandes cidades americanas, como Nova York, Boston e Miami, que já são atendidas pela TAP, ampliando ainda mais as opções para os passageiros.

Benefícios de Voar com a TAP para Los Angeles

Optar pela TAP Air Portugal para viajar de Lisboa a Los Angeles traz uma série de vantagens para os passageiros. Aqui estão alguns dos principais benefícios:

1. Voo Direto e Conveniente

Os voos diretos entre Lisboa e Los Angeles oferecem uma economia significativa de tempo, já que os passageiros não precisarão fazer escalas. Com uma duração de aproximadamente 11 horas para a viagem de ida e cerca de 10 horas na viagem de volta, você chegará a Los Angeles descansado e pronto para explorar a cidade.

2. Conforto e Qualidade de Serviço

A TAP é conhecida por seu excelente serviço a bordo, com opções de entretenimento e comida de qualidade. Os passageiros terão acesso a uma experiência confortável durante todo o voo, com uma cabine moderna e opções de classe econômica e executiva. A classe executiva, especialmente, oferece assentos totalmente reclináveis, acesso a salas VIP e um serviço personalizado, tornando a viagem ainda mais agradável.

3. Conexões para Outras Cidades da Europa

Lisboa é um hub importante da TAP, o que significa que você pode facilmente fazer conexões para outros destinos europeus antes ou depois de sua viagem para Los Angeles. Se você estiver planejando visitar outras cidades em Portugal ou na Europa, a TAP oferece várias opções de voos de conexão a partir de Lisboa, tornando sua viagem mais flexível e prática.

4. Vantagens para Passageiros Frequentes

A TAP também oferece uma excelente programa de fidelidade, o Miles&Go, que permite acumular milhas para futuras viagens. Os passageiros frequentes podem aproveitar os benefícios exclusivos, como acesso prioritário e bagagem extra, tornando sua experiência de viagem ainda mais conveniente.

Quando Começam os Voos Lisboa – Los Angeles?

A nova rota da TAP Air Portugal entre Lisboa e Los Angeles começará oficialmente em Maio de 2024, com voos regulares programados para três vezes por semana. Os passageiros poderão escolher entre horários convenientes, com opções de partida tanto pela manhã quanto à tarde, para se adequar a diferentes planos de viagem.

O Que Esperar de Los Angeles?

Los Angeles, a segunda maior cidade dos Estados Unidos, é um destino mundialmente famoso por suas praias deslumbrantes, vida noturna vibrante e, claro, sua relação com a indústria do cinema e da televisão. Quem visita a cidade pode explorar desde as icônicas Praias de Santa Monica e Venice, até os famosos Estúdios da Universal e a Calçada da Fama de Hollywood. Para os amantes da arte, o Museu Getty e o LACMA são imperdíveis, enquanto quem busca aventura pode se encantar com as Trilhas do Parque Griffith e o Observatório de Los Angeles.

Com a nova rota da TAP, viajar entre a Europa e Los Angeles nunca foi tão fácil, acessível e conveniente.

Como Comprar Passagens para o Voo Lisboa – Los Angeles?

As passagens para o voo direto de Lisboa para Los Angeles podem ser adquiridas diretamente no site oficial da TAP Air Portugal ou em agências de viagens parceiras. A companhia aérea oferece tarifas competitivas, com promoções especiais para quem reservar com antecedência. Não deixe de verificar as opções de bagagem adicional e assentos preferenciais para garantir uma experiência de viagem personalizada.

Conclusão

A chegada do voo direto da TAP Air Portugal de Lisboa a Los Angeles, a partir de Maio de 2024, oferece aos viajantes uma maneira mais rápida, confortável e prática de se deslocar entre a Europa e a Costa Oeste dos Estados Unidos. Seja para negócios ou lazer, essa nova rota é uma excelente oportunidade para explorar Los Angeles e outras cidades americanas com a qualidade de serviço reconhecida da TAP. Prepare-se para a viagem e aproveite todas as vantagens que a TAP oferece!