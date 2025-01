"Tapas na cara, não estou mais surpreso". De Minaur, colapso nervoso: este é quem Sinner realmente é

Roberto Tortora 23 de janeiro de 2025

Mais uma derrota nas mãos de Jannik Pecador e o sonho Aberto da Austrália para nas quartas de final para o herói da casa Alex de Minaur. O sul-tirolês não lhe deu um único set, controlou a partida por 6-3, 6-2, 6-1 e chegou às semifinais contra o americano Shelton.

Por isso, antes de De Minaur deixar o circuito de Melbourne, ele quis reconhecer sua responsabilidade e dar valor ao campeão Sinner: “Este ano cheguei à Austrália sim, top 10com tanta pressão e expectativas. Eu gostaria de ter feito mais hoje, sinto que fui incluído nisso tapa na cara. Tenho lidado com Sinner há muito tempo e vejo as mesmas coisas. Eu nem estou mais surpreso. Mas OiEu vou sobreviver. Jannik foi muito bom. Ele construiu sua imagem vencendo todo mundo, não é como se ele tivesse tido algumas semanas boas aqui e ali. Isso é literalmente verdade bater em alguém. Tentei muitas coisas diferentes, mas depois de uma hora e meia estava lutando para vencer uma partida. É surreal.”





“Vou continuar procurando uma forma de vencer o Jannik, que é o pior confronto que tenho neste momento – continua De Minaur na sua análise implacável e honesta, e por isso ainda mais apreciada -. O conflito mútuo não mente. Mas ainda acho que não fiz o meu melhor. Já vi muitos jogadores chegarem às semifinais e finais do Slam e me pergunto: ‘Se eles conseguiram, por que eu não deveria?'”.





Já ao final da partida contra o Sinner, De Minaur havia feito autocrítica no ginásio da Rod Laver Arena, onde o australiano treinou os músculos na bicicleta ergométrica e falou sobre a partida com o ex-campeão Hewitt. O fato de Sinner agora ser um problema para ele já ficou evidente em campo pelos seus gestos e ações braços abertos e isso olhar desconsolado depois de cada partida perdida. Impotente contra um campeão absoluto como Sinner. “Para vencer Sinner tenho que fazer algo que nunca fiz antes”, afirmou O Atletismo o australiano para a partida, mas falhou.