Tarifas sobre a ‘Repliacia’ da China para a distribuição de fentanil ‘sem precedentes’ nos últimos quatro anos: EUA. Notícias do mundo

O secretário de imprensa americano, Karoline Leavitt, falou na terça -feira sobre várias questões, incluindo as taxas impostas pelos Estados Unidos (EUA) na China e a visita do primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu aos Estados Unidos.

Falando sobre tarifas sobre a China e se o presidente dos Estados Unidos, Trump, ele conversasse com o presidente chinês Xi Jinping, Karoline Leavitt disse: “Não tenho atualização sobre quando a chamada será realizada” e acrescentou que a ligação foi Ele está programando e “aconteceria muito em breve”.

“O presidente deixou muito claro com a tarifa de 10 % na China que não permitirá que a China continue obtendo e distribuindo fentanil mortal em nosso país. Essa foi a razão para essa taxa. Foi uma taxa de retaliação na China. Durante os últimos quatro Anos de sua distribuição sem precedentes de fentanil para a fronteira de nossa nação “, acrescentou Leavitt.

Na terça -feira, o primeiro -ministro canadense Justin Trudeau, descreveu as medidas no “plano de fronteira” do país com o objetivo de abordar o comércio de fentanil.

Ele disse que o plano envolverá exibir “milhares de mais linha na fronteira” e lançar uma unidade de detecção química precursora. Além disso, um novo centro de perfil de drogas será estabelecido para combater o comércio de fentanil.

O anúncio de Trudeau ocorre um dia após uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na qual ele disse que o Canadá implementaria um plano de fronteira de 1,3 bilhão de dólares da USD pretendia impedir o fluxo de fentanil nos Estados Unidos. Em troca, Trump disse que interrompeu as tarifas sobre bens canadenses por 30 dias após a implementação do plano.

Falando sobre a visita de Netanyahu aos Estados Unidos, ele disse: “O fato de que esta é a primeira visita de trabalho de um líder estrangeiro aqui na Casa Branca, mostra que o presidente Trump continuará com Israel e ele se comprometeu com tudo o que é garantir a garantia de garantir que todos os reféns voltam para casa e em pé com nossos aliados israelenses.

No início do domingo, o escritório do primeiro -ministro israelense compartilhou sua declaração antes da chegada aos Estados Unidos.

“Nesta reunião, discutiremos questões importantes, problemas críticos enfrentados por Israel e nossa região: vitória sobre o Hamas, alcançando a libertação de todos os nossos reféns e lidando com o eixo terrorista iraniano em todos os seus componentes, um eixo que ameaça Paz de Israel, O Oriente Médio e o mundo inteiro “, disse o Gabinete do Primeiro Ministro, citando o primeiro -ministro israelense.

As decisões que tomamos na guerra já mudaram a face do Oriente Médio. Nossas decisões e a coragem de nossos soldados redesenharam o mapa. Mas acho que o trabalho em estreita colaboração com o presidente Trump, podemos atraí -lo ainda mais e para melhor “, acrescentou a declaração.