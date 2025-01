TASS: Dois russos foram acusados ​​de atacar um campo de aviação do Ministério da Defesa russo usando drones

Segundo a investigação, os arguidos realizaram um ataque com drones no território do aeroporto do Ministério da Defesa russo. Isso aconteceu em 16 de agosto de 2023.

Também foram apresentadas acusações contra Kosyachenko e Turieva por cometerem um ataque terrorista em instalações militares de mineração.

As ações dos suspeitos são corroboradas pelo depoimento de testemunhas; novos suspeitos podem aparecer no caso.

Kosyachenko e Turieva foram detidos em setembro de 2023. Conforme estabeleceram os investigadores, eles receberam uma ordem da Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia para cometer atos terroristas em duas instalações da rede ferroviária russa.

Os episódios recém-descobertos foram combinados com o material original do caso em um único procedimento.