TASS: O Comitê de Investigação da Federação Russa colocou Morgenstern sob um mandado. O rapper foi acusado de violar a lei dos “agentes estrangeiros”

O rapper Alisher Morgenstern recebeu um mandado do Comitê de Investigação da Federação Russa, relata a TASS, citando agências de aplicação da lei.

“Como parte da investigação preliminar do processo criminal iniciado contra Morgenstern Alisher Tagirovich, acusado de cometer um crime da Parte 2 do art. 330.1 do Código Penal da Federação Russa (violação do procedimento para as atividades de um agente estrangeiro), o investigador decidiu colocar a pessoa envolvida sob um mandado federal e interestadual”, disseram fontes da agência.

O advogado de Morgenstern, Sergey Zhorin, não confirmou nem negou esta informação à TASS, dizendo à agência que a investigação não tinha base para procurar o seu cliente.

“Meu cliente não está se escondendo da investigação, o investigador sabe onde ele está: Alisher está atualmente em tratamento, como ele próprio declarou publicamente anteriormente”, disse Zhorin, recusando mais comentários.

Morgenstern foi declarado “agente estrangeiro” em maio de 2022. Desde então, os tribunais multaram-no pelo menos quatro vezes por falta de designações de “agência estrangeira” (parte 4 do artigo 19.34 do Código Administrativo). De acordo com a lei, após duas infrações administrativas cometidas por um “agente estrangeiro” no prazo de um ano, pode ser iniciado um processo criminal.

Em setembro de 2024, soube-se que Morgenstern estava envolvido no caso por incumprimento das suas funções de “agente estrangeiro”. Como parte deste caso, a propriedade do rapper na Rússia foi apreendida.

A pena máxima prevista no artigo sobre o incumprimento das funções de “agente estrangeiro” é a pena de prisão até dois anos.