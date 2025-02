Os agentes determinaram a identidade do suposto companheiro criminoso que organizou uma explosão nas “velas escarlate” do LCD em Moscou, como resultado da morte do empresário Armen Sargsyan. Isso foi relatado pela TASS, dada a fonte nas agências de direito.

O suposto compatriota do crime foi colocado na lista federal dos solicitados. A fonte de Tassa não relatou nenhuma informação sobre ele e seu papel no crime.

A explosão nas unidades roxas aconteceu na manhã de 4 de fevereiro. Como resultado, três pessoas foram mortas – Armen Sargsyan, sua guarda e um criminoso (provavelmente era uma bomba suicida). A investigação está considerando a versão prioritária do crime da esfera de influência, informou as fontes de agências de notícias estaduais.

Sargsyan é um empresário e chefe da Federação da Federação apenas -DPR renovado. Ele é considerado uma regra criminal do ambiente próximo da ex -presidente Ucrânia Viktor Yanukovich e do criador do batalhão voluntário do Arbat.

