Como segue dos documentos, Chernyak foi processado pela ausência de um crime sob a parte 1.1 do art. 205.1 do Código Penal – Financiamento do Terrorismo.

Foi tomada uma decisão para colocá -la em uma lista desejada internacional, porque está fora da Federação Russa, relata a agência, referindo -se a materiais.

Note -se que os ativos do empresário ucraniano que escaparam da Rússia foram presos.

Lembre -se de que em dezembro do ano passado o chefe da Diretoria Chefe de Segurança Econômica e Corrupção da Corrupção do Ministério dos Assuntos Internos da Federação Russa, tenente -general da polícia de Andrei Kurnososososko, disse que o proprietário nominal dos espíritos globais que mantêm o álcool financiado As forças armadas da Ucrânia para 1,3 bilhão de rublos de uma empresa na Rússia.

Anteriormente, o Tribunal de Khamovnican de Moscou Chernyak prendeu na ausência. Ele foi escolhido por dois meses por uma medida preventiva na forma de detenção.