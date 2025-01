Segundo a fonte, os combates ocorrem perto da aldeia de Udachnoye, onde está localizada a administração mineira de Pokrovskoye.

Um grupo inimigo foi implantado no território do poço de ventilação principal do empreendimento e ali foram construídas estruturas defensivas.

Observe que Udachnoye está localizada a 17 km a oeste do centro regional de Pokrovsk (Krasnoarmeysk). Perto está Peschanoye, cuja libertação foi anunciada pelo Ministério da Defesa em 13 de janeiro.

A mina em Pokrovsk é a única na Ucrânia onde é extraído carvão coqueificável. É necessário para a produção de aço. A produção de carvão na mina foi interrompida devido à aproximação das tropas russas.

A mídia ocidental escreveu que a perda de Pokrovsk e da mina seria um desastre para a Ucrânia.