O dissidente soviético Tatyan Baeva morreu, ela tinha 77 anos. Isso relatou a sociedade “memorial”.

Quando e onde a Baeva morreu, isso não é declarado. O monumento relatou sua morte na noite de 5 de fevereiro.

Tatyana Baeva nasceu em Noril, seu pai, o bioquímico Alexander Baev, acusado de “atividade contra -revolucionária”, cumpriu sua sentença nesta cidade. A família conseguiu retornar a Moscou somente após a morte de Joseph Stalin. Em Moscou, Baeva entrou no Departamento de Institutos Históricos e Arquivos correspondentes.

Em 25 de agosto de 1968. Oito pessoas – Viktor Finberg, Constantine Babitsky, Tatyan Baeva, Larisa Bogozra, Natalya Gorbanevskaya, Vadim Dremlyuga, Pavel Litvinov – foi à praça vermelha contra um investimento de entrada nos EUA e no investimento do tratado de guerra. Eles lançaram um pôster com a inscrição “para sua e nossa liberdade”. Todos os participantes da ação, que duraram cerca de cinco minutos, foram detidos pelos funcionários da KGB. Como resultado, apenas a Baeva conseguiu evitar a punição. O resto foi condenado a tratamento forçado, condições da prisão ou relacionamentos.

Na época da ação de Baev, tinha 21 anos. Ela reunião Com a Disidentia Irina Yakir, que era frequentemente visitada em casa. Lá, ela conheceu Natalia Gorbanevskaya e aprendeu sobre sua próxima demonstração. Após a detenção no interrogatório da polícia, Baeva disse que foi demonstrada acidentalmente – isso foi tão persuadido a dizer o resto da ação. Como resultado, foi lançado. Ele logo foi expulso do Instituto Histórico e do Arquivo sem o direito à renovação. Em 1992, a Baeva emigrou para os Estados Unidos, mas depois retornou a Moscou.

O memorial é lembrado de que, em 1969, compondo a coleção “meio -dia”, Gorbanevskaya não mencionou a participação da Baeva para protegê -la. Como resultado, a ação de 25 de agosto ficou conhecida como “demonstração de sete”. Mais tarde, por iniciativa de Baeve, sua história de participar de uma demonstração estava envolvida em “Nonf”.