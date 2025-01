Taxa de infecção cirúrgica mais elevada em três hospitais indianos do que em muitos países de rendimento elevado: estudo do ICMR

Taxa de infecção cirúrgica mais elevada em três hospitais indianos do que...

Um estudo realizado pelo Conselho Indiano de Investigação Médica (ICMR) revelou que a taxa de infecções de sítio cirúrgico (ISC) entre três grandes hospitais da Índia era mais elevada do que em muitos países de rendimento elevado. As ISC estão entre as infecções associadas aos cuidados de saúde mais prevalentes.

A cirurgia de desbridamento, realizada com amputação, cirurgia de redução aberta de fixação interna (ORIF) ou cirurgia de redução fechada de fixação interna (CRIF), teve a maior taxa de ISC de 54,2 por cento.

O estudo do ICMR foi realizado em uma coorte de 3.020 pacientes de três hospitais: Jai Prakash Narayan Apex Trauma Center (JPNATC), Kasturba Hospital (KMC) em Manipal e Tata Memorial Hospital (TMH) em Mumbai, informou a agência de notícias PTI.

As ISC causam morbidade significativa, resultando em gastos excessivos com saúde e aumento do tempo de internação hospitalar.

falta de dados Faltam dados sobre ISC pós-alta em países de rendimento baixo e médio. Na Índia não existe um sistema de vigilância de ISC que cubra o período pós-alta.

“Portanto, propusemos uma análise multicêntrica para estimar a proporção e identificar os fatores de risco associados às ISC que ocorrem durante a internação hospitalar e após a alta”, afirmou o estudo.

ISC têm taxa maior em três hospitais O estudo mostrou que a taxa de ISC é mais elevada nos três hospitais – Jai Prakash Narayan Apex Trauma Center (JPNATC), Kasturba Hospital (KMC) em Manipal e Tata Memorial Hospital (TMH) em Mumbai – em comparação com muitos países de alto risco. . , onde normalmente varia entre 1,2 e 5,2 por cento.

“A taxa em nosso estudo foi inferior à relatada em Gujarat (8,95 por cento) e superior à de Dehradun (5 por cento) na Índia, bem como no Irã (17,4 por cento), Egito (17 por cento) e Paquistão (7,3 por cento). “, disse um dos pesquisadores.

Os autores afirmaram que o seu estudo foi o primeiro esforço de vigilância sistemática multicêntrico da Índia, que monitorizou os pacientes durante seis meses após terem sido submetidos a vários procedimentos cirúrgicos convencionais.

Um total de 161 dos 3.090 pacientes adquiriram ISC, resultando numa incidência de ISC de 5,2 por cento.

O tipo de ferida limpa e contaminada e as cirurgias com duração superior a 120 minutos foram substancialmente associadas ao aumento do risco de ISC.

O estudo revelou que os pacientes que desenvolveram ISC tiveram internações hospitalares mais longas.

A vigilância pós-alta ajudou a detectar 66 por cento dos casos de ISC.

Observou-se que cirurgias combinadas aumentam o risco de ISC nos pacientes. Portanto, a vigilância pós-alta ajudou a diagnosticar 50% dos pacientes com ISC.

