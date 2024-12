Tbilisi compromete-se a restaurar pacificamente a integridade territorial

Primeiro Ministro da Geórgia Irakli Kobakhidze disse na segunda-feira que o seu país continua a sua política de restaurar pacificamente a sua integridade territorial.

Falando na cerimónia de encerramento de uma reunião de embaixadores na capital Tbilisi, Kobakhidze disse que resolver a questão da restauração da integridade territorial da Geórgia é uma prioridade máxima para eles e que continuam a sua política de resolver a questão através de meios pacíficos.

Kobakhidze acrescentou que os diplomatas georgianos estão a trabalhar arduamente para defender os interesses do país a este respeito no nível internacional.

Em 2008, eclodiu um conflito de cinco dias entre Geórgia e Rússia nas regiões separatistas da Ossétia do Sul e da Abcásia.

A Geórgia acabou por perder o controlo de ambas as áreas e a Rússia mais tarde reconheceu-as como Estados independentes, o que levou Tbilisi a cortar relações diplomáticas com Moscovo. Ambas as regiões continuam a ser territórios georgianos reconhecidos internacionalmente.

Comentando a deterioração da situação nas relações entre a Geórgia e os Estados Unidos, Kobakhidze disse ainda que melhorar as relações com Washington é uma das questões prioritárias da política externa do país, para a qual o primeiro-ministro expressou a disponibilidade de Tbilisi para melhorar as relações bilaterais.

Salientou ainda a importância da implementação de projectos conjuntos com os países vizinhos, definindo particularmente o Corredor Médio como um “importante mecanismo para a integração regional”.

“A implementação de projectos estratégicos em conjunto com os países vizinhos promoverá a paz no Sul do Cáucaso e estamos satisfeitos por já estarmos ligados aos nossos países vizinhos através de projectos estratégicos muito importantes, que também são extremamente importantes para a promoção da paz”, acrescentou.

O Corredor Médio, também chamado de Rota de Transporte Internacional Transcaspiana, é uma rede de ferrovias e estradas que começa em Türkiye e atravessa a Geórgia, o Azerbaijão, o Mar Cáspio e a Ásia Central, e chega à China, o que representa um esforço significativo para reativar a antiga Rota da Seda.