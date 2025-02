Em várias cidades da Geórgia, incluindo Tbilissi, há um protesto contra o atual governo da República. É relatado por Ria Novosti.

Segundo a fonte de Los Angeles, os cordões policiais foram expostos nas ruas da capital da Geórgia. Os manifestantes se reuniram no prédio do Parlamento. Eles exigem novas eleições.

As manifestações também insistem na libertação de cidadãos realizados durante as reuniões antigovernamentais. As promoções contínuas duraram 73 dias – começaram no final de novembro do ano passado, quando o primeiro -ministro do país iraquiano Kobakhidze disse que a questão da Geórgia na UE é adiada por 4 anos.