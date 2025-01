Team Team USA Dream do skatista de equipe antes do acidente de avião Fatal DC: as palavras finais de 14 anos -ano de Everly Livingston

Uma colisão trágica no ar no rio Potomac na noite de quarta -feira entre um voo da American Airlines e um helicóptero negro do exército em Washington DC resultou na morte dos 60 passageiros e 4 membros da tripulação a bordo do avião, juntamente com 3 soldados no helicóptero. Entre as vítimas estavam 14 membros da equipe de patinação artística dos Estados Unidos, incluindo Everly Livingston, 14, e sua irmã Alydia de 11 anos. Os dois jovens atletas, conhecidos na comunidade de patinação como “Ice Scating Sisters”, retornaram do campeonato de patinação artística dos Estados Unidos quando o acidente ocorreu.