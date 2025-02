Technoparks da região terrestre não preta tentam se adaptar aos requisitos dos residentes

Procurando onde é melhor

O novo Techno Park, na região de Ryazan, será construído ao lado do M-5 Federal Highway. A área é 199 hectare. De acordo com o vice -presidente do governo da região de Ryazan, Artem Nikitin, o contratado iniciou o trabalho de design e pesquisa, a construção deve começar no outono deste ano. O projeto é feito de acordo com o exemplo do maior da região do Ryazan Industrial Park, explicou Nikitin. Uma extensa infraestrutura técnica que é útil do ponto de vista da logística aparecerá aqui. Os moradores podem receber preferências, incluindo benefícios fiscais.

Existem os primeiros aplicativos. Em novembro do ano passado, o Ministério do Desenvolvimento Econômico da Rússia aprovou três projetos âncora de futuros residentes. A empresa de desenvolvimento da região de Ryazan esclareceu que este é o centro de produção e logística para a produção de óleo de girassol não refinado e refinado, a produção de esgoto e tubos de água, bem como uma empresa para a produção de alimentos para animais. O investimento total na criação de empresas será superior a 1,36 bilhão de rublos, e seu lançamento criará cerca de 320 empregos.

Technopark – em contraste com o parque industrial, onde as empresas constroem suas próprias fábricas – um imóvel com vários serviços. É notável que hoje em dia muitos projetos de investimento estejam associados ao aumento dos requisitos de energia e a uma certa série de recursos, que geralmente se tornam decisivos ao escolher sites. Pavel Radel, gerente geral da Fabriks, morador de um plástico privado de Tula Technopark, no qual sua escolha do local foi explicada. A empresa está envolvida na produção de roupas de malha sintética.

“Escolhemos este parque techno, porque poderíamos oferecer todos os recursos necessários aqui para organizar a produção”, explicou Pavel Radadel à RG. – A presença de instalações de tratamento, vapor em volume suficiente, uma grande quantidade de eletricidade, conexão com suprimento de gás e água são importantes para nós. De fato, poucos podem oferecer todo o conjunto necessário de fontes e, em “plástico”, toda a infraestrutura já está pronta. Temos uma produção tecnologicamente complexa, portanto, esses momentos são a chave para nós. Além disso, vimos o tempo todo que a gerência do Techno Park está sempre pronta para o diálogo, o suficiente, interessado no trabalho dos investidores. Para nós, não existe tal questão que não possamos discutir e resolver de maneira construtiva.

Da mesma forma, Dmitry Yusov, gerente geral da PC Palma LLC, que produziu equipamentos de proteção pessoal (luvas), explicou a escolha deste site. Segundo ele, os momentos mais importantes foram a disponibilidade da infraestrutura necessária, a disponibilidade de fontes de energia e a atratividade logística.

– Isso nos permitiu iniciar rapidamente a produção com um nível de investimento razoável e alcançar a capacidade de projeto no prazo. Esse formato de parceria estratégica oferece à nossa empresa a oportunidade de se concentrar na direção mais importante dos negócios – a produção, para transferir parte das funções auxiliares para os serviços profissionais do Technopark ”, enfatizou o empresário.

Como agradar o residente

No total, na região de Tula, de acordo com o ministro da indústria e o comércio da região, Nikolai Elensev, quatro trabalhos particulares do Techno Park ativos: a “empresa de pérgomaisky” shchekinoazot “,” plástico “na cidade de Uzlovaya,” Comburmashstroy “” em Tula e “Tula Industrial Technology Park”.

O Plastic Technopark, fabricado no local industrial de uma empresa química, oferece aos residentes, por exemplo, a possibilidade de implementar um projeto de investimento com base no princípio da construção.

Se o “RG”, membro do Conselho de Administração da Companhia, Alexei Vinnichenko, explicou que está preparando um objeto para as necessidades específicas do residente: eles constroem um edifício e oferecem a infraestrutura necessária, levando em consideração os requisitos dos requisitos dos os requisitos de sua produção.

– Toda empresa é única e essa abordagem é benéfica para o investidor. Ele recebe uma decisão concluída e salva a reconstrução, reparo, ajuste do objeto existente. A tarefa é formular uma tarefa técnica, começar com a solução de cor da fachada e terminar com indicadores técnicos e econômicos específicos e a necessidade de funcionários “, disse Vinnichenko. – A empresa de gerenciamento da Technopark, por sua vez, leva o processo de organização da construção e o fornecimento de infraestrutura técnica. O investidor recebe um edifício acabado com uma série de edifícios de produção e auxiliares com todos os recursos necessários: eletricidade, água, gás, vapor. Agora, temos uma infraestrutura para a construção de quatro novos edifícios: dois por 6,5 mil metros quadrados e dois cada, 2,3 mil. Eles são adequados para metas de produção e armazenamento, com a possibilidade de organizar altos riscos (instalações de produção perigosas).

A empresa materna está trabalhando em questões de pessoal – tanto para si quanto para os residentes – que trabalham juntos no Uzlovsk Polytechnic College como parte do projeto federal “Professor”. Em 2022, o treinamento de treinamento e laboratório para treinamento de especialidades técnicas foi usado no território plástico. Uma característica importante do treinamento da equipe, enfatizada por Alexei Vinnichenko, está treinando em programas que podem aproveitar as necessidades do cliente, uma série de competências do futuro funcionário, que por sua vez implica a conclusão de semelhanças objetivas com empresas. “

Nos 10 residentes “plásticos” que produzem tecidos resistentes à brigada de bombeiros, tela não tecida, química doméstica, produtos de higiene no gado e assim por diante. O investimento total é superior a 3,57 bilhões de rublos, durante o trabalho mais de 600 empregos altamente qualificados foram criados aqui. Existem 17 indústrias no Techno Park “Pervomaisky”. O Tula Industrial Technopark foi fundado no território do Shkinskiyskiy -SassemblageFabriek por investidores de Novosibirsk. O primeiro morador foi a empresa “Tula Computing Platforms”, que está envolvida no lançamento de produtos de software. Especialização de residentes do Kombunmashstroy Technopark – Produção de equipamentos elétricos, tubos de plástico e acessórios, fundindo com altos regulamentos, trabalho em metal.

Para expandir o último, eles planejam criar um novo parque techno Dawn. Tal necessidade surgiu em conexão com o crescimento da produção e um aumento na área de edifícios industriais para as necessidades de novos residentes. O Combinmashstroy se torna a única produção inovadora e localização comercial da indústria eletrônica na recuperação da audição e da proteção da audição. Os iniciadores do projeto são Aurika LLC e JSC “KB Surge”, especializados na produção e desenvolvimento de tais fundos. O plano diretor e o conceito de Future Techno Park agora estão sendo desenvolvidos. A possibilidade de admissão no Registro do Ministério da Indústria e o comércio da Federação Russa é elaborada. Este ano, está planejado para realizar uma seleção regional para enviar um pedido de competição federal.

No modo It

Dois novos residentes apareceram na tecnologia de alto perfil da região de Kaluga. Esse status foi atribuído a projetos em campo. Um é um designer inovador sem um código de mapas interativos para estádios, aeroportos, shopping centers, complexos residenciais, aldeias de casas, bibliotecas, instituições educacionais e médicas e outras organizações que precisam orientar seus visitantes e clientes. O segundo projeto é uma plataforma inovadora que utiliza tecnologias modernas de inteligência artificial para automatizar e otimizar o processo de resposta para os mercados, permite que as empresas da Rússia se comuniquem efetivamente com os clientes, para manter uma reputação e aumentar as vendas.

Em 2006, o Ministério da Comunicação lançou um projeto para a construção de tecnologias de alta tecnologia em 13 regiões piloto. Entre eles, a região de Kaluga, inclusive. Como regra, esses sites exigem muito dos empreendedores do MSP. O Techno Park “Obninsk” foi difícil, mas em 2020 ainda ganhou e, no outono de 2023, ele foi transferido para o Escritório da Agência Regional para o Desenvolvimento da Inovação. Atualmente, existem cerca de 30 residentes em Technopark. Sob seus projetos, existem tecnologias relacionadas e de comutação, bem como estruturas que colaboram com a Rosatom e a indústria de defesa.

Enquanto isso

Dois novos residentes aparecerão no Ryazan Industrial Park. Em particular, os produtos exclusivos do mercado doméstico pretendem produzir – estações de carregamento elétrico (EEPs) de DC para ônibus elétricos e veículos elétricos, bem como um EPS para sol da carreira, que será ordenado por Great Russian Care . A apresentação do projeto com um investimento total de 876 milhões de Roebel ocorreu no Conselho de Investimentos da Corporação de Desenvolvimento. A infraestrutura do parque atende totalmente aos requisitos do projeto de investimento em termos de alta capacidade de energia no fornecimento de energia.

O Conselho de Investimentos também foi acordado pela realocação do fabricante de baterias industriais de íons de lítio (AKB) “Compass” do centro regional para o território de IP “Ryazan”. O volume de investimentos anexados é de 900 milhões de rublos. A construção de um novo complexo de produção está associada aos planos do investidor para expandir a produção e determinar a produção de baterias promissoras da bateria.

Discurso direto

Dmitry Milyaev, governador da região de Tula:

– Em parques de tecnologia, os investidores podem lançar a produção em apenas seis meses. Sem infraestrutura acabada, esse processo pode atrair dois a três anos. É por isso que, ao escolher um lugar para lançar uma nova fábrica, a empresa preferirá a região, na qual há condições favoráveis ​​para isso e onde você não precisa construir tudo completamente novamente.