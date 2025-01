Tejashwi Yadav obtém papel fundamental no RJD antes das eleições para a Assembleia de Bihar

O RJD autorizou no sábado Tejashwi Yadav a atender ligações relacionadas à estratégia do partido antes das eleições para a Assembleia de Bihar marcadas para o final deste ano. Embora Lalu Yadav continue a ser o chefe do partido por enquanto, Tejashwi Yadav terá agora poderes de tomada de decisão equivalentes aos dele.

A decisão foi tomada durante a reunião do comitê executivo nacional do partido em Patna. Tejashwi Yadav pode tomar decisões relacionadas a assuntos internos do partido, ingressos partidários, entre outros assuntos.

RJD MLA Alok Kumar Mehta propôs uma resolução a esse respeito durante a reunião, que foi aprovada por unanimidade. No entanto, a elevação de Tejashwi Yadav como chefe do partido ainda está pendente.

Durante a reunião, Tejashwi Yadav disse que o RJD não fará sacrifícios na aliança para que o BJP não se beneficie no futuro. A mensagem subtil foi vista como uma resposta ao Congresso e aos seus aliados.

Disse também que o partido participaria nas eleições para conquistar o maior número de assentos possível.

Também foi decidido na reunião que o RJD não disputará as próximas eleições para a Assembleia de Deli, mas no futuro disputará as eleições para as corporações municipais na capital nacional.

A reunião contou com a presença dos principais líderes do partido, incluindo deputados, MLAs e MLCs, juntamente com Lalu Yadav, sua esposa Rabri Devi e sua filha mais velha, Misa Bharti.

Falando aos repórteres após a reunião, Tejashwi Yadav disse: “A confiança que todos demonstraram em mim e as responsabilidades que me foram confiadas são grandes. Agirei de acordo com as expectativas dos líderes do partido.”

“Somente quando a organização do partido for forte, responsável e corresponder às expectativas do povo, seremos capazes de vencer as eleições e servir o povo do estado. Venceremos as próximas eleições para a Assembleia em Bihar. .” fazer um novo Bihar, um estado desenvolvido. Todos nós temos que nos envolver. Em breve intensificaremos nossa campanha de adesão”, acrescentou.

Ele disse que o partido tem uma visão e um plano para o progresso e desenvolvimento geral do estado.

“Todos os setores serão atendidos quando formarmos governo. O trabalho que fizemos em 17 meses não poderia ser feito nos últimos 18 anos”, afirmou.

(com contribuição do PTI)