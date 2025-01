TEKNOFEST será realizado em maio na República Turca do Norte de Chipre

Principal evento de tecnologia da Türkiye TECNOFEST acontecerá de 1º a 4 de maio no República Turca do Chipre do Norte (TRNC)disseram os organizadores na segunda-feira, prometendo uma emocionante celebração de quatro dias de inovação e tecnologia no Aeroporto de Ercan.

O festival contará com competições de tecnologia em sete categorias principais e 14 subcategorias, apresentando avanços em áreas como inovação social, sistemas de voo autônomo e segurança cibernética, segundo comunicado à imprensa.

O evento é realizado em várias cidades turcas nos anos pares e na metrópole de Istambul nos anos ímpares.

No ano passado foi realizado em Adana e recebeu cerca de 1,1 milhão de visitantes.

As primeiras 10 edições do evento acolheram mais de 10 milhões de pessoas no total e atenderam mais de 4 milhões de inscritos no concurso.

Em 2023, foi comemorado três vezes em homenagem ao centenário de Türkiye, em Istambul, na capital Ancara e na cidade do Egeu, Izmir.

Este ano será realizado duas vezes, primeiro no TRNC e depois em Istambul.

Os participantes receberão um total de 5,5 milhões de liras turcas (quase US$ 155 mil) em prêmios e apoio financeiro.

Desde 2018, a Anadolu é parceira global de comunicação do TEKNOFEST, destacando a importância do festival na promoção da inovação e do crescimento técnico em Türkiye.