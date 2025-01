Telangana: Caso contra KTR e outros líderes do BRS por manifestação não autorizada em Hyderabad

A polícia de Hyderabad registrou um caso contra Bharat Rashtra Samithi (BRS) presidente interino KT Rama Rao (KTR) e vários líderes partidários por organizarem uma manifestação não autorizada no escritório do Gabinete Anticorrupção (ACB) em Telangana Bhavan. A manifestação, realizada em 9 de janeiro, teria causado transtornos públicos significativos e perturbado o fluxo do trânsito na cidade.

O incidente ocorreu por volta das 17h, quando KTR, junto com outros líderes e apoiadores do BRS, saíram do escritório da ACB. Um grande número de activistas partidários reuniu-se, obstruindo o trânsito e criando perturbação pública. A manifestação finalmente chegou a Telangana Bhavan, gerando reclamações dos cidadãos sobre o caos que causou.

Com base em uma reclamação apresentada pelo Inspetor de Trânsito Govardhan da Delegacia de Polícia de Trânsito de Banjara Hills, a Polícia de Banjara Hills autuou KTR e outros líderes proeminentes do BRS, incluindo Balka Suman, Manne Govardhan, Gellu Srinivas, Jai Simha e Dr. Eles foram acusados ​​de realizar uma reunião não autorizada que violava as regras de trânsito e perturbava o público.

Este novo caso contra KTR surge em meio a um processo em andamento batalha legal sobre alegações de Rs 55 crore em apropriação indébita relacionada à realização da corrida de Fórmula E em Hyderabad durante o governo anterior do BRS. O Gabinete Anticorrupção (ACB) convocou o KTR para fornecer documentos e informações sobre as alegadas irregularidades.

Em resposta às alegações de corrupção, a KTR negou veementemente as acusações, chamando-as de motivação política e sem mérito. Ele alegou que as alegações faziam parte de uma agenda mais ampla para desviar a atenção do público de questões-chave e afirmou a sua intenção de combater os casos legal e constitucionalmente.

KTR, que compareceu perante o ACB como um cidadão cumpridor da lei, expressou a sua vontade de cooperar plenamente com as investigações, incluindo as da Direcção de Execução (ED).

Abordando as alegações, KTR disse: “Este caso tem motivação política e carece de substância. Não tenho nada a esconder e responderei a todas as perguntas.”

O líder do BRS também criticou a oposição por deturpar a rejeição pelo Tribunal Superior do seu pedido de anulação, esclarecendo que não era uma indicação de culpa. Baseando-se num julgamento justo, a KTR anunciou planos para recorrer ao Supremo Tribunal em busca de reparação.