Telangana Dairy Store Inspeção: moscas, mosquitos em ghee, lagartos mortos encontrados na loja de laticínios Telangana – Telangana News

Uma inspeção em uma loja de laticínios líder no distrito de Jangoon de Telangana levou as autoridades de segurança alimentar no sábado, quando descobriram que o ghee armazenado na loja estava infestado de mosquitos e moscas domésticas.

Sediada em Janagon, a Shakti Milk and Milk Products, também conhecida como Shakti Dairy, é um dos principais fornecedores de laticínios com 40.000 litros de leite e iogurte que são vendidos diariamente em todo o estado, incluindo Hyderabad, de acordo com o site do Site Dairy.

Foto cedida: Comissário de Segurança Alimentar, Telangana X Handle

Enquanto fazia inspeções nas instalações de laticínios de Shakti no sábado, as autoridades encontraram lagartos mortos perto de comida e o teto cheio de teias de aranha.

Informando a inspeção, o comissário de segurança alimentar, Telangana recorreu à plataforma de rede social X e escreveu: “Os manipuladores de alimentos não estavam seguindo medidas sanitárias adequadas durante o processamento e o gerenciamento”.

O oficial superior do Departamento de Segurança Alimentar em Telangana prometeu ações estritas sob disposições relevantes da lei de padrões alimentares e alimentares contra proprietários de laticínios.

Ao investigar ainda mais, os funcionários do Departamento de Segurança Alimentar de Telangana encontraram as condições na loja de laticínios, com tetos e pisos em armazenamento a frio, não adequados para a segurança do consumidor.

A equipe que está na loja era “impura, enferrujada e não esterilizada”, segundo o oficial superior.

“Os itens alimentares crus foram armazenados de maneira casual. Certos defeitos rotulados foram observados em produtos completos”, escreveu o oficial sênior na publicação de redes sociais.

Além disso, os funcionários do Departamento de Segurança Alimentar encontraram 720 kg de coalhada “descartados devido à poluição, infestação de fungos e deterioração”.

Os funcionários confiscaram 1.700 kg de coalhada devido a violações na rotulagem e suspeita de qualidade de menor qualidade.

“As amostras foram coletadas para análise de laboratório”, escreveu o oficial sênior, acrescentando que não foram encontrados registros de nenhum relatório de controle de pragas e análise de água.