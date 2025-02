TELANGANA: Dois irmãos se afogaram depois de cair no poço de irrigação em Mahabubnagar, Protesto dos Aldeões – Telangana News

Dois irmãos, seis e quatro anos, se afogaram em um poço caído para um projeto de irrigação em Mahbubnagar de Telangana enquanto jogava em um campo.

As crianças, Bhagyalakshmi (6) e Mahesh (4), caíram acidentalmente no poço cheio de água para o projeto Palamuru-Rungeddy, enquanto sua mãe estava envolvida em atividades agrícolas em um campo próximo.

O incidente causou protestos das famílias das vítimas e dos moradores locais, que organizaram uma manifestação no local do acidente, exigindo justiça e responsabilidade.

O inspetor da polícia Adi Reddy disse que o incidente ocorreu na manhã de 1º de fevereiro e que dois corpos foram recuperados.

“O corpo da menina se recuperou ontem (sábado), enquanto o corpo do garoto foi encontrado hoje (domingo). Um caso foi registrado e mais investigação está sendo investigada”, disse o inspetor.

As autoridades devem examinar medidas de segurança no local do projeto após o incidente.