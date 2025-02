Telangana: moscas caseiras em Ghee; Lagarto morto, teia de aranha e teto irregular encontrado durante a inspeção na unidade de produtos lácteos

Moscas e mosquitos caseiros foram observados no ghee armazenado, lagarto morto perto de redes de alimentos e aranha no telhado durante uma inspeção em uma instalação de armazenamento de produtos lactos em Jangaon, comissário de segurança de alimentos, disse Telangana no domingo, 2 de fevereiro.

Sem controle de pragas, testes de água

O estabelecimento não pôde produzir registros recentes de controle de pragas e relatórios de análise de água durante a inspeção. Havia defeitos de rotulagem em alimentos completos encontrados na unidade. A equipe de inspeção coletou amostras de alimentos do leite e dos produtos lácteos Shakti e os enviou para uma maior investigação. A ação do fabricante de produtos lácteos será tomada de acordo com as disposições da Lei da FSS, 2006 e as regras e regulamentos da FSS, 2011