Telangana: o primeiro -ministro Revanth Reddy afirma que o primeiro -ministro Modi é legalmente convertido em volta da classe, o BJP retorna

O primeiro -ministro de Telangana, Revanth Reddy, provocou uma tempestade na sexta -feira, alegando que o primeiro -ministro Narendra Modi não pertence às aulas atrasadas por nascimento e que era um BC legalmente convertido (aula mais recente) “. Seu comentário atraiu uma réplica do BJP, que dizia que os comentários de Reddy eram impróprios de uma pessoa que ocupou a primeira posição do estado.

Ao ir a um evento no governo do Congresso em Hyderabad, Revanth Reddy disse que o primeiro-ministro Modi era uma casta superior por nascimento e que ele é “anti-BC pela mentalidade”.

“Quero lhe contar uma coisa. O primeiro -ministro Modi disse que pertence ao BC. O primeiro -ministro Modi não é BC. Ele se torna legalmente. O primeiro -ministro, fundiu a casta em BC.

A resposta de Revanth Reddy obteve fortes respostas do BJP, com o ministro do carvão da Unión, G Kishan Reddy, desafiando o ministro principal por um debate público sobre se o primeiro -ministro pertence ao BCS ou não.

“Revanth Reddy está fazendo esses comentários por impaciência, já que o Congresso está perdendo apoio público no estado e em todo o país, disse ele”, disse Kishan Reddy, que também é o chefe do BJP de Telangana.

O Ministro de Estado da União da casa de Bandi, Sanjay Kumar, também criticou o Revanth Reddy, perguntando se ele conhece a casta e a religião do deputado Rahul Gandhi Congress.

“Falando da casta do primeiro -ministro é outra tática desesperada para desviar a atenção da promessa do Partido do Congresso de fornecer 42 % de reservas ao BCS”, afirmou Kumar.

“Agora, que casta é Rahul Gandhi? Qual é a sua religião? Talvez o ministro principal deva começar de 10, Janpath”, twittou o ministro da União.

“A investigação de Revanth Reddy falhou tanto que ele esqueceu o fato de o primeiro -ministro Modi ter aparecido como OBC quando o Congresso estava no poder em 1994”, disse ele.

O deputado do BJP, Etela Rajender, também criticou o Renimento Reddy, afirmando que aqueles que comentaram contra o primeiro -ministro Modi haviam cumprido seus destinos eleitorais e o mesmo aconteceria com o principal ministro de Telangana.

“Revanth Reddy diz que o primeiro -ministro Modi não é um respeito de BC.”, Disse ele. .

“Naquela época, até o KCR (K Chandrasekhar Rao) perdeu a compostura e insultou o primeiro -ministro Modi. Mas agora, quando ele vai para Delhi, ele chama Modi ‘nosso irmão mais velho’ e busca o apoio do centro. No entanto, quando ele Retorna para Telangana, ele fala arrogantemente “, afirmou.

Ele acusou o Revanth Reddy de ser “incapaz” de resolver problemas intrapartículas e disse que criticar o primeiro -ministro Modi significava “cuspir no sol”.

“O primeiro -ministro Modi não tem agenda pessoal. O povo desta nação é sua família. Aqueles que o criticaram no passado enfrentaram consequências e o mesmo acontecerá com ele”, disse ele.

“O primeiro -ministro oposto Modi significa oposição à justiça e as pessoas. Você pode receber aplausos por um momento, mas em breve entenderá as repercussões, como o KCR fez. Aconselho a Revanth Reddy a aprender a respeitar os idosos”, acrescentou.

No mês passado, o Revanth Reddy causou uma briga quando comparou o primeiro -ministro Modi com o invasor turco da era medieval de Mahmud de Ghazni em um comício organizado pelo Congresso no Mhow de Madhya Pradesh. Seus comentários causaram uma condenação generalizada do BJP, com um grande número de líderes e ministros que os chamavam de “vergonhoso”.

