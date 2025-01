Telangana raciona cerveja Kingfisher depois que Heineken interrompe produção por disputa de preço

O maior estado consumidor de cerveja da Índia está racionando o fornecimento de Kingfisher, uma das marcas mais populares do país, depois que a United Breweries, controlada pela Heineken, suspendeu as vendas na semana passada em uma disputa sobre preços.

Os estados indianos, o oitavo maior mercado de álcool do mundo em volume, regulam individualmente os preços dos produtos alcoólicos, que são os maiores contribuintes para as suas receitas fiscais.

O governo estadual compra álcool e depois fornece-o às lojas em Telangana, onde as autoridades estão a racionar os fornecimentos para impedir o açambarcamento e resolver a escassez, disseram três retalhistas.

“Hoje recebemos uma notificação do nosso armazém de que não há mais estoque de cerveja Kingfisher”, disse Madhusudhan Rao, dono de uma loja de bebidas na cidade de Hyderabad, à Reuters na segunda-feira. Leia também | Empresas internacionais de álcool buscam US$ 466 milhões em dívidas não pagas do governo de Telangana: relatório

A United Breweries, que fabrica a popular marca Kingfisher, citou na semana passada atrasos nos pagamentos e falta de aprovação do governo para preços mais elevados desde 2019/20, o que prejudicou as suas finanças, para interromper as vendas para Telangana.

A medida é o mais recente sinal de tensão no mercado indiano de álcool, avaliado em 45 mil milhões de dólares, com empresas como Diageo, Pernod Ricard, AB InBev e Carlsberg a exigirem juntas cerca de 466 milhões de dólares em dívidas não pagas.

Estão também a enfrentar desafios regulamentares, incluindo investigações antitrust.

O estado de Telangana disse na semana passada que a United Breweries suspendeu o fornecimento como uma “tática” para pressionar por aumentos de preços e um painel estava decidindo sobre tais pedidos.

Autoridades em Telangana, onde alguns armazéns estão ficando sem cerveja, não responderam a um pedido de comentário na segunda-feira.

Outro proprietário de uma loja de bebidas em Hyderabad, Purushottam, disse que alguns estabelecimentos ainda tinham cerveja Kingfisher suficiente para 10 dias, enquanto outros só tinham o suficiente para dois dias.

Os pontos de venda e armazéns em Telangana estocarão produtos da United Breweries apenas por cerca de duas semanas, disse uma fonte da indústria com conhecimento direto do assunto.

A United Breweries, a maior cervejaria do país, representa 70% do mercado de cerveja do estado, onde 60 milhões de caixas de 12 garrafas são vendidas a cada ano.

A Indian Brewers Association disse que os preços da cerveja cobrados pelas empresas em Telangana giram em torno de Rs 300 por caixa, enquanto em Maharashtra cobram cerca de Rs 500 por caixa.

Ele disse que os impostos estaduais e as margens de varejo, além disso, levam a um preço ao consumidor que é cinco a seis vezes mais alto na maioria dos estados indianos.

Fonte