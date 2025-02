"Telefonema": A proposta indecente da EMA Stockholma em Elodie, não para acreditar em Sanremo 2025

Ema Stokholma Ele abriu em um bate -papo em coração aberto durante uma conversa sobre Rai Play, disse à Dreams, Vulnerbility e uma hilariante anedota. Sob suas ambições, uma em particular cai sobre tudo: ‘Meu sonho? Torne -se um pintor, “conhecido o apresentador da Rai Radio 2, que segue a transmissão ao vivo do Sanremo 2025 na Rádio Live.

Falando em suas habilidades linguísticas, como ele se lembra DagaspiaFez piadas com sua ironia habitual: “Quantas línguas eu falo? Nenhum bem ”. Uma ligeira admissão que reflete sua abordagem despreocupada da vida, o mesmo que a ajudou a mudar as dificuldades nos pontos fortes: “quebra de quebra? Eles eram minha força, graças à auto -ironia que comecei a tocar. Você tem que sentir como figura, apesar de tudo“.

Quando lhe perguntaram se ele queria liderar o festival de Sanremo, ele negou sem hesitar e revelou outra ambição em vez de contas? Não, eu Eu gostaria de ser em vez de ElodieEu gostaria de cantar ”. E, enquanto ele imediatamente incentivou o cantor romano, ele insistiu nele com uma espécie de proposta indecente: “Passo por todos“





Entre as anedotas mais surreais, também a partir de então no DE Telefone à luz de AmadeusSem saber quem ele era: “Eu estava em vídeo com Andrea DeLogu, que tinha um braço no banheiro escondido”, ele revelou rir. Um episódio que novamente demonstra seu estilo único e sua espontaneidade.