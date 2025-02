Telefono Azzurro apresenta o manifesto para os direitos das crianças no ambiente digital

Por ocasião do Dia mais seguro da Internet 2025, o Telefono Azzurro lança um manifesto para um ambiente digital seguro, incluindo e respeitoso pelos direitos das crianças, com princípios e ações que devem ser compartilhadas com instituições e com o objetivo de proteger e responsáveis ​​pelos jovens online . Telefono Azzurro repete no manifesto a importância de proteger e melhorar os direitos de crianças e adolescentes de hoje e de amanhã, não apenas no mundo real, mas também no mundo digital.

As redes digitais e sociais são fontes valiosas, capazes de oferecer opções especiais de aprendizado, socialização e participação. Ao mesmo tempo, eles também são uma fonte de riscos importantes, como cyberbullying, abuso on -line e violação de privacidade.

Portanto, é essencial orientar crianças e adolescentes a um uso consciente de ferramentas digitais, para protegê -las contra os riscos da “rede” com o objetivo de proteger suas bagas psicológicas.

A esse respeito, hoje em Palazzo Wedekind, em Roma, organizado por ocasião do evento para o dia mais seguro da Internet 2025, o Telefono Azzurro apresenta um manifesto para proteger os direitos das crianças no ambiente digital.

Telefono Azzurro está ativamente envolvido em comparação com a criação de um ambiente digital seguro; Para obtê -lo, é necessário um caminho de cooperação positiva e preparação entre os vários atores.

Atualmente, as crianças se aproximam digitalmente desde o nascimento e o uso de dispositivos conectados agora é generalizado em todo o mundo. Nesse contexto, o uso de plataformas digitais, especialmente pelo mais jovem, pode não ser sofrido, mas governado com consciência e competência.

Para atingir esse objetivo, é necessário construir uma aliança entre as comunidades de treinamento, estimular um diálogo entre acadêmicos, especialistas, instituições, educadores e jovens, e isso empurra o manifesto do Telefono Azzurro precisamente nesse sentido.

“Os jovens estão cientes dos riscos das plataformas digitais e sua presença na rede é muito ampla e diversificada, a própria rede é igualmente ampla e diversificada. A necessidade mais importante é informar melhor nossos filhos para treinar os adultos de amanhã: os jovens devem poder governar as ferramentas digitais sem problemas e poder entendê -los minuciosamente. É certamente um desafio epocal. Temos toda a responsabilidade de garantir a nossos filhos um ambiente digital seguro, para que eles ofereçam ferramentas suficientes para desenvolver habilidades críticas e conscientes com base no diálogo com a escola e a família. Com a comparação e a cooperação, podemos construir um futuro melhor para nossos filhos. Por esse motivo, pensamos que era importante lançar, por ocasião do dia mais seguro da Internet, o manifesto para uma rede segura, para que empresas, instituições, educadores e famílias possam seguir um caminho comum de um ecossistema digital mais seguro e inclusivo. Somente através de um compromisso compartilhado podemos garantir aos jovens as habilidades necessárias para enfrentar o mundo digital de hoje e amanhã com a consciência “, disse o professor Ernesto Caffo, presidente da Fundação SOS, Il Telefono Azzurro Etets.

Pasquale Stanzione, presidente da garantia da proteção de dados pessoais, durante seu discurso, sublinhou a necessidade de garantir um equilíbrio entre a auto -determinação do menor e a proteção de sua personalidade, para que um limite de registro fosse estabelecido em 14 anos. “A regulamentação do controle da idade pode não ser reduzida a uma base de usuários, mas garanta acesso controlado de acordo com a idade, para que o risco de solidão seja evitado. E treinamento suficiente”.

Giacomo Lasorella, presidente da Autoridade de Jardim de Comunicações, declarou “embora os mecanismos de idade e supervisão dos pais (supervisão dos pais) sejam padrões europeus que regulam sistemas de supervisão razoavelmente eficazes, a cooperação das famílias permanece necessária para obter uma melhoria qualitativa desses mecanismos.

Telefone Blue Manifesto para os direitos das crianças no ambiente digital

Rack

Por ocasião do Dia mais seguro da Internet 2025, um dia internacional que se concentra na segurança on -line, reconhecemos a importância de garantir um ambiente digital seguro, inclusivo e respeitoso dos direitos das crianças. As tecnologias digitais oferecem oportunidades extraordinárias de aprendizado, socialização e participação, mas também formam riscos importantes, como cyberbullying, abuso on -line, violações de privacidade e efeitos negativos na saúde mental.

Nós, assinados, estamos comprometidos em apoiar ações concretas para proteger e autorizar menores on -line, com base nos seguintes princípios:

1. Garanta um ambiente digital seguro e inclusivo

Promova acesso honesto e seguro a tecnologias digitais para todas as crianças, sem discriminação. Tomar medidas para prevenir e contrastar riscos on -line, como cyberbullying, abuso, exploração e distribuição de conteúdo nocivo. Fortaleça a luta contra o ajuste on -line, abuso sexual e distribuição de conteúdo prejudicial. Promova ferramentas de relatório imediatas e acessíveis para pedir ajuda às crianças. Garanta a verificação da verificação da idade mecanismos eficazes para evitar o acesso a conteúdo e serviços insuficientes para menores.

2. Promova uma abordagem baseada nos direitos das crianças

Garanta que os regulamentos digitais e a política respeitem os direitos fundamentais dos menores, como o direito à privacidade, proteção e participação. Traga a segurança e a liberdade de expressão equilibrada e garante as crianças a oportunidade de se expressar e obter acesso a informações adequadas. Aplique uma abordagem ética ao design de plataformas digitais, de acordo com o comentário geral nº 25 da Convenção da ONU sobre os direitos da infância. Compartilhamento de contraste, o treinamento dos pais para não supervisionar seus filhos na dimensão social, o que evita riscos em relação à sua privacidade e segurança.

3

Solicite às empresas que adotem princípios de segurança e privacidade por design no design de serviços digitais destinados a menores. Contraste as práticas digitais que preferem dependência, desinformação e exposição a conteúdo perigoso. Promova a cooperação entre o setor tecnológico e as organizações para criar ambientes on -line mais seguros. Introduzir medidas específicas para combater o fenômeno dos influenciadores de bebês, para que as crianças não estejam envolvidas nas atividades iniciais de trabalho e não sejam distraídas pelo jogo e pelo estudo.

4. Fortalecer a prevenção e proteção contra abuso on -line

Implementar estratégias de prevenção e ferramentas eficazes para detectar e remover o conteúdo do abuso sexual e a exploração infantil on -line. Formam educadores e pais para reconhecer os sinais de perigo e intervir rapidamente. Apoiar a cooperação entre governos, aplicação da lei e organizações sociais para combater crimes contra menores no mundo digital.

5. Treinamento e capacitação de crianças e adultos

Promova programas de alfabetização digital em escolas e comunidades para desenvolver a conscientização dos direitos e riscos on -line. Envolva as crianças ativamente para tomar processos de decisão em relação às suas experiências digitais. Promova o treinamento de pais e professores, para orientar menores no uso seguro e consciente das tecnologias. Compare o fenômeno do corpo envergonhado, que pode ter sérias conseqüências para a saúde mental e os distúrbios alimentares em menores. Treinar as crianças com o valor do dinheiro, também na dimensão digital, para entender os mecanismos econômicos relacionados a compras no aplicativo, anúncios on-line e fenômenos de renda digital.

6. A adoção e aplicação de regulamentos eficazes

Fortalecer a implementação da Lei de Serviços Digitais (DSA) e a lei para garantir a segurança dos menores on -line. Insira padrões mínimos para a proteção da infância nos regulamentos nacionais e internacionais. Monitore o impacto dos regulamentos digitais nos direitos das crianças, com o envolvimento de especialistas e organizações. Descubra e use soluções inovadoras para equilibrar o tempo gasto pelas crianças passadas on -line, inspiradas em boas práticas internacionais.

7. Verifique e avalie a política digital para crianças

Prepare mecanismos de monitoramento e avaliação do impacto da política digital nos direitos das crianças. Promova a cooperação entre governos, autoridades de pesquisa e organizações para desenvolver soluções inovadoras e eficazes. Suporte à coleta de dados e relatórios de crianças para melhorar a política de proteção on -line.

8. Aceite uma abordagem inovadora para a segurança on -line

Promover a educação digital com base nas necessidades e problemas reais dos jovens, onde estão ativamente envolvidos na definição de soluções. Regular o uso da inteligência artificial para garantir seu desenvolvimento ético e responsável, com sistemas transparentes de verificação e controle. Limite o impacto dos anúncios on -line em menores, o que garante transparência e proteção contra a manipulação comercial. Torne os sistemas de relatórios mais acessíveis e eficazes, com respostas oportunas e o apoio de operadores qualificados. Certifique -se de que a privacidade dos menores seja protegida por regras mais claras e ferramentas simples para gerenciar seus dados.

O manifesto de Telefono Azzurro quer propor uma agenda concreta, para que os direitos de crianças e adolescentes sejam totalmente respeitados e ouvidos em todas as circunstâncias em que são encontradas.

Telefone Azzurro

Telefono Azzurro nasceu em Bolonha em 1987 para poder ouvir os pedidos de ajuda de crianças em perigo ou dificuldade. Uma resposta concreta ao “direito de ouvir” de que a criança é reconhecida pelo acordo internacional sobre os direitos dos jovens assinados pelas Nações Unidas. Atualmente, o Telefono Azzurro é linhas de escuta e intervenção, telefone e online (celular, web, bate -papo, aplicativos, redes sociais), intervenções de emergência no caso de desastres e desastres, projetos para crianças de prisioneiros, projetos em território e prevenção por meio da educação e consciência Nas escolas, adultos e para aqueles que decidem. Telefono Azzurro promove o total respeito pelos direitos e adolescentes da criança. Com suas atividades, todos os dias apóiam seu potencial de crescimento e os protege contra abuso e violência que seus poços e o caminho do crescimento podem influenciar.