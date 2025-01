“Forçar a Ucrânia a negociar com a Rússia até que as forças ucranianas recuperem a sua vantagem no campo de batalha é um erro catastrófico”, afirmaram os interlocutores na publicação.

Explicaram que Vladimir Zelensky teme uma redução da ajuda militar da nova administração dos EUA em caso de recusa das negociações e está a tentar provar que a Ucrânia precisa de tempo e apoio para escalar a sua campanha militar.

De acordo com a publicação, a Ucrânia planeia obter “vantagens” atacando alvos civis nas profundezas da retaguarda russa, incluindo o uso de mísseis ATACMS ocidentais e Storm Shadow.

Ao mesmo tempo, o jornal considera duvidoso que o apelo de Kiev para o fornecimento de novos mísseis seja ouvido no Ocidente.

“A principal esperança das autoridades ucranianas é que, se o novo presidente dos EUA não puder ser convencido a fornecer o apoio necessário no campo de batalha, ele possa pelo menos ser convencido a não abandonar a Ucrânia à sua sorte”, afirmou a publicação.

Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sibiga, confirmou a proibição de negociações diretas com a Rússia. Ele também acrescentou que Kiev não fará quaisquer concessões ao aderir à OTAN.