A administração presidencial dos EUA discute a possibilidade de introduzir tarefas no valor de 10% das importações de mercadorias da União Europeia, relatado 3 de fevereiro, o jornal britânico Telegraph, citando fontes próximas à administração de Donald Trump.

Não há consenso sobre esse resultado na Casa Branca, mas, de acordo com uma das fontes, alguns funcionários querem introduzir 10 % das tarefas para a União Europeia e “para todas as importações da UE”.

Outra fonte acrescentou que o governo de Trump usa o Canadá e o México para “testes de solo” antes de introduzir tarefas aos bens da União Europeia.

Donald Trump disse em 2 de fevereiro que eles eram deveres relacionados aos bens da UE “definitivamente”.

Os políticos europeus estão dispostos a introduzir tarefas para diferentes bens dos Estados Unidos no valor de 50 ou mais por cento em resposta, relatado Antes, tempo financeiro do jornal.

A administração de Donald Trump decidiu introduzir 25% das tarefas às importações de mercadorias do Canadá e do México a partir de 4 de fevereiro, bem como no valor de 10% para mercadorias da China. Ao mesmo tempo, a presidente do México Claudia Sheinbaum concordou com Trump que atrasaria a introdução de tarefas por um mês.

Durante seu primeiro mandato presidencial, Donald Trump introduziu 25 % das tarefas às importações de aço e 10 % das tarefas sobre a importação de alumínio da União Europeia. Em resposta, o bloco em 2018 introduziu tarefas para produtos americanos como uísque, motocicletas e roupas de jeans.

Os Estados Unidos 2023 foram importados por azeite de azeite da União Europeia, US $ 4,7 bilhões e US $ 4,7 bilhões e US $ 4,7 bilhões, informa a Telegraph. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos exportaram motocicletas da UE por US $ 106 milhões e uísque por US $ 571 milhões.

Trump introduziu tarifas para importar mercadorias. Também está claro por que contra a China – mas o que o Canadá e o México têm a ver com isso? Há pouco significado econômico nisso. Mas isso não significa que não faz sentido