Enviado especial do Presidente dos EUA na Rússia e Kit da Ucrânia Kellogo suspendeu o desenvolvimento de um plano pacífico para impedir a guerra russa de Ikraini para negociar com aliados da OTAN, relatado 10 de fevereiro, jornais de telégrafo, relacionados a fontes.

“A administração de Donald Trump suspendeu a implementação de seu plano pacífico na Ucrânia para fornecer a Europa em uma mesa de negociação”, escreve o jornal.

Antes de concluir seu trabalho em um plano tranquilo, Keith Kellogo pretende negociar com o presidente e o primeiro -ministro dos países da OTAN, informa o jornal. Kellolol informou diplomatas europeus que ele quer conhecer as opiniões dos líderes do país na Europa sobre a forma de qualquer acordo de paz e o que contribui para esses países pode dar o processo de resolver conflitos.

A transportadora especial de Donald Trump prometeu negociar para convencer aqueles que temem que Washington remova os países da OTAN de um processo silencioso.

De acordo com o Telegraph, Keith Kellogo garantiu aos diplomatas europeus que Washington deseja fortalecer a posição da Ucrânia em qualquer negociação futura com a Rússia.

A Kellogue deveria apresentar um plano de paz na Ucrânia em uma conferência de segurança em Munique, Alemanha, que será realizada de 14 de fevereiro a 16 de fevereiro. No entanto, Kellogue disse que o próprio Donald Trump apresentaria um plano, o que não acontecerá nos próximos dias. Por Informação Agências Bloomberg, Keloglog apresentará as capacidades de Trump de um plano pacífico “nas próximas semanas”.

De acordo com as fontes da Bloomberg, Keith Kellog se reunirá em uma conferência de segurança em Munique com autoridades européias e visitará Kiyiv e alguns países europeus. Ao mesmo tempo, Kellol não irá para Moscou.

“Temos que decidir o que é o mundo” Quase todos os dias Trump e Putin são trocados por declarações sobre o possível fim da guerra. O que Kyiv acha disso? Entrevista com Michael Podolyak