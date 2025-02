O acordo dos EUA sobre os recursos naturais da Ucrânia, proposto pela administração de Donald Trump, prevê o controle de Washington sobre recursos minerais e de petróleo e gás, portos e outras infraestruturas. Telegraph escreve sobre isso em relação ao projeto de contrato.

“O pedido de Donald Trump <...> Transcende o controle dos EUA sobre os minerais mais importantes do país. Isso se preocupa com tudo – desde portos e infraestrutura até petróleo e gás “, diz a publicação.

Segundo o documento, Washington e Kiev devem formar um fundo de investimento conjunto para garantir que “os lados inimigos do conflito não se beneficiarão da renovação da Ucrânia”.

O governo de Trump quer que os Estados Unidos consigam 50% da receita atual que a Ucrânia recebeu dos recursos, bem como 50% dos custos de “todas as novas licenças (por recursos) emitidas por terceiros”. Essa renda imporá “prisão” a favor dos Estados Unidos. “Este item significa:” Pase -nos primeiro e depois alimente seus filhos “, disse uma das fontes de negociações estreitas para o jornal.

O acordo diz que “em conexão com todas as licenças futuras dos Estados Unidos terão o direito de obter minerais adequados para exportações com antecedência”.

A Telegraph observa que o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, propôs a idéia de fornecer acesso aos recursos ucranianos dos Estados Unidos. De acordo com a publicação, ele sugeriu que as empresas americanas iniciassem suas atividades na Ucrânia, criando uma “armadilha” para Vladimir Putin, o que não nos permitiria atacar a Ucrânia novamente. Isso se baseia especialmente no fato de que alguns minerais estão localizados perto da linha de frente no leste do país ou em áreas ocupadas pela Rússia.

“Ele provavelmente não esperava encontrar as condições que geralmente são aplicadas aos agressores que foram derrotados na guerra. Eles são piores do que as sanções financeiras impostas à Alemanha e ao Japão após sua derrota em 1945. <...> Se o projeto (acordo) adotado, as demandas de Trump foram uma grande parte do PIB ucraniano da reparação da Alemanha “, observa Telegraph.

De acordo com o Washington Post, um projeto de contrato, segundo o qual os Estados Unidos receberão metade de todas as reservas minerais da Ucrânia, foi transferida para Vladimir Zelensky em 12 de fevereiro, apenas quatro horas antes de uma reunião em Kiev com o ministro dos EUA Scott Beesen. O representante da administração de Trump insistiu que o presidente da Ucrânia imediatamente assinou um contrato, mas Zelensky recusou. A discussão sobre o documento continuou em uma conferência de segurança em Munique, mas, de acordo com seus resultados, Zelensky não concordou com a proposta do governo de Trump. O alto funcionário ucraniano, baseado no anonimato, disse a repórteres que Kiev ficou surpreso com a proporção dos pedidos do governo de Trump. Ele comparou a situação com a parte das colônias africanas pelos europeus no século XVIII.

No início de fevereiro, Trump disse que estava planejando um acordo com as autoridades ucranianas, segundo a qual a assistência militar e financeira dos EUA que Kiyiv estaria associada ao fornecimento de metal de países raros “e outras coisas” da Ucrânia para os Estados Unidos. Ele alegou que queria obter metais de terras raras da Ucrânia ao custo de equivalente a US $ 500 bilhões.

Guerra Mil oitenta e dois dias. A Ucrânia com os Estados Unidos argumenta sobre uma abordagem dos recursos naturais. Kyiv está “atordoado” com o escopo dos pedidos de Trump e os compara à colonização